La nueva ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes, presentó este jueves a su equipo. Su mano derecha en el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) -al cual dirigió hasta ahora-, Alejandra Cuevas, será la subsecretaria de Gestión Cultural. En el nuevo organigrama no aparece la otra subsecretaría de la cartera (Políticas Culturales y Nueva Audiencia). Alberto Ligaluppi estará al frente del CTBA.

Fueron nombrados también otros funcionarios, definidos por Ricardes -mediante un comunicado- como gestores con experiencia en los sectores público y privado. Hay quienes se mantienen de la gestión de Enrique Avogadro, en sus puestos o en otros. Cuevas viene de estar a cargo de la gestión ejecutiva del CTBA. Antes se dedicó a la producción en teatro independiente, festivales en Cemento y grandes eventos musicales. Estuvo en el equipo de dirección del C. C. San Martín y a cargo de Tecnópolis durante la presidencia de Mauricio Macri.

Ligaluppi ya dirigió anteriormente el Complejo, entre 2010 y 2015. Luego, entre 2016 y 2018, fue director nacional de Generación de Contenidos. Formado en Córdoba, en los noventa fundó en esa provincia el Posgrado Internacional de Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad nacional. Además, dirigió el Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba, el Goethe-Institut (filial Córdoba, desde 2000 hasta 2009) y el FIBA (desde 2007 hasta 2010).

Débora Rajtman, quien dirigirá Festivales y Noches Culturales, es actualmente directora de Relaciones Institucionales del San Martín. Entre otras cosas se desempeñó como directora comercial y de eventos corporativos del CCK (2019) y en cargos directivos del CTBA (2022 y 2023). Gustavo Mozzi (Dirección de Música) es un compositor, productor musical y gestor con presencia en escenarios internacionales. Fue coordinador del área de Música del C. C. Rojas, director artístico de "Tango Buenos Aires Festival y Mundial" (2008-2012), director de La Usina del Arte (2012-2015) y del CCK (2016-2019). Maximiliano Tomas queda al frente del C. C. Recoleta. Es crítico literario y gestor cultural. Trabaja desde hace más de 20 años en periodismo cultural. Escribe en La Nación. Programó el área de Letras del C. C. San Martín y eventos como "La Noche de la Filosofía" (2015-2019).

La nueva directora del C. C. San Martín es Mariana Ron. Se formó en artes visuales y fue coordinadora general de Cultura de la UBA y directora del C. C. Rojas. También tiene experiencia en gestión de proyectos artísticos en el sector privado. Carolina Cordero (Dirección de Desarrollo Cultural y Creativo) es productora audiovisual y gestora cultural con trayectoria en los ámbitos público y privado. Ocupó el cargo de directora general de Producción y Comercialización Internacional en Contenidos Públicos. Javier Martínez estará a cargo de la Dirección de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura. Fue director general del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del gobierno porteño entre 2015 y 2019 y curador para la Dirección Nacional de Asuntos Culturales de la Cancillería. También, entre otras cosas, fue gerente de Desarrollo Editorial para el gobierno de la Ciudad entre 2020 y 2023.

Pedro Aparicio, quien dirigirá Patrimonio, Museos y Casco Histórico, ya estuvo al frente del área. Actualmente dirige el Centro Cultural de la Ribera. María Victoria Alcaraz encabezará la Dirección de Cooperación Cultural. Dirigió el C. C. San Martín y el Teatro Colón. Alejandro Casavalle mantiene su rol como director de Enseñanza Artística. Es director de teatro, profesor de actuación y gestor. Integró el equipo de contenidos del C. C. Recoleta. Además, se supo que Victoria Noorthoorn seguirá a cargo de la dirección del Museo de Arte Moderno y que Jorge Telerman tendrá a su cargo la temporada 2024 del Teatro Colón.