Los máximos dirigentes de la dos CTA (Central de Trabajadores Argentinos) anunciaron que el próximo miércoles marcharán a Tribunales junto con la CGT para rechazar el mega DNU de Javier Milei, y anticiparon que al día siguiente definirán la fecha de un paro nacional con movilizaciones en todo el país contra las políticas de ajuste del nuevo gobierno.

“No nos van a amedrentar con la represión”, advirtió Hugo Yasky en respuesta directa a las amenazas del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, de aplicar su protocolo antipiquetes y contra las protestas sociales.



En una conferencia de prensa, el titular de la CTA de los Trabajadores y su par de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, las centrales confirmaron que mantuvieron reuniones con legisladores nacionales para dejarles claro su pedido de que “rechacen el DNU” de Milei.

Godoy también anticipó que están en marcha presentaciones conjuntas a la Justicia “para impugnar la constitucionalidad” de ese paquete de reformas y derogaciones que “viola más de 300 leyes y derechos, y arrasa con el Congreso”.

El plan de lucha de las dos CTA

“Esto nos obliga a definir un plan de lucha que tratará de avanzar con los mayores de unidad posible”, puntualizó el dirigente, rodeado de representantes de las principales organizaciones sociales, políticas y gremiales que integran ambas centrales.

El plan de acción de las dos CTA incluirán movilizaciones en distintas ciudades del país, su participación en la convocatoria de la CGT y un paro nacional cuya fecha será decidida en un plenario previsto para el próximo jueves 28 de noviembre. No se descarta que, entre tanto, haya medidas de fuerzas sectoriales.

Para Godoy, el mega DNU del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) “es una bomba neutrónica que quiere arrasar con la Argentina, las instituciones de la república y todos los derechos que durante años fuimos capaces de construir”.

El referente de la CTA-Autónoma y exlíder de ATE remarcó, además, que “la soberanía y la Justicia Social son pilares fundamentales” de la sociedad y el movimiento obrero, y sostuvo que “ante la crisis que atraviesa la Argentina, la única salida no puede ser volver a las peores políticas neoliberales”.

Yasky: "No les tenemos miedo"

Por su parte, Yaky hizo hincapié en la política represiva que intenta activar el gobierno nacional: “No nos van a amedrentar con la represión ni con la fuerzas de seguridad. Este pueblo sufrió dictadura y salió adelante; la clase trabajadora tiene 30 mil desaparecidos. No nos amedrentan”.

“No les tenemos miedo –insistió. Si la política es hambrear al pueblo los argentinos y si bajar la inflación es hundir los salarios, vamos a salir a las calles.”

Además, consideró que “ni siquiera en la época de la dictadura se intentó llegar tan lejos” y adelantó que, por ese motivo, “vivir en la Argentina va a ser un infierno”, salvo para “los ricos, que están de fiesta y aplauden”.

“En la Casa Rosada hay un grupo de gente que piensa que, en lugar de iniciarse el mandato de un presidente, se inició el reinado de las fuerzas del cielo. No estamos ante una monarquía. El Congreso existe y tiene tanta validez como el presidente”.

Luego dirigió sus críticas directamente al Presidente: “Una vez que llegaste arriba, no podés patear la escalera, no podés gobernar por decreto, no podés amedrentar a los trabajadores con la amenaza de quitarles un plan social”.

Por su parte, la titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez, reconoció que el gobierno nacional cuenta con un amplio apoyo de la sociedad, pero puso un reparo: “Si bien es cierto que el gobierno de LLA está gobernando con un consenso bastante alto, sabemos también que el pueblo no come vidrio y que estas leyes que quieren derogar fueron conquistadas por el pueblo”, concluyó.