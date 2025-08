Con la eliminación de las secretarías de Industria y Pymes, el gobierno de Javier Milei hace una fuerte declaración de principios y adelanta que, de cara a lo que viene, su modelo económico estará centrado en el campo, la exportación primaria y el sector financiero. Según supo Página I12, el Presidente tiene en la cabeza, para después de las elecciones de octubre, un superministerio de Producción centrado en el agro; más una reformulación de roles y personas en Hacienda. Esas dos divisiones ya tienen nombre y apellido: el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, encabezaría Producción; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, corre adelante para reemplazar a Luis Caputo, al que el presidente quiere de candidato en las próximas elecciones.

Esta reconfiguración del orden ministerial, que en la Casa Rosada asumen como un proceso de "oxigenación" de un gabinete gastado, arrancó con un ajuste muy fuerte en las áreas que Milei considera inútiles. En las últimas 48 horas, fueron renunciados dos secretarios que tenían mucho nexo con la industria, justo en la peor parte de la crisis del sector. La referencia es para el secretario Pyme, Marcos Ayerra; y el titular de Industria, Esteban Marzoratti. “Las funciones de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría Pyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento pasarán a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía”, señaló un comunicado oficial que intentó explicar un conflicto más importante.

El documento agregó, además, que “mientras continúa el proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento, las Subsecretarías permanecerán en funciones, reportando al Secretario Coordinador, Pablo Lavigne”. Asimismo, destacaron que "las Secretarías continuarán trabajando y los programas seguirán vigentes”, afirmó el parte. Según la información oficial, “el catorce de este mes será el último día en funciones del Secretario Industria y Comercio, Esteban Marzorati, y del Secretario Pyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra. Ambos decidieron dejar sus funciones motivados por temas personales y nuevos desafíos profesionales”.

La degradación de los industriales

A favor de Milei hay que decir que nunca ocultó el Presidente su intención de centrar su modelo bien lejos de la industria. El año pasado, en el Día de la Industria, en plena sede de la Unión Industrial (UIA), elogió al campo y les dijo prebendarios a los ceos fabriles. Los empresarios del sector tardaron un año y ocho meses para hacerle las primera críticas.

En estas horas, Marzoratti y Ayerra -que ya estaba algo fuera de lugar porque venía de ser titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) con Mauricio Macri y lo pusieron a manejar Industria- le comunicaron a Caputo que la situación de las fábricas era "insostenible". "Se nos quejan todos y no tenemos nada para hacer", se sinceraron. El caso es inédito: ni siquiera sub ejecutaron Presupuestos, directamente no tenían herramientas para hacer política sectorial. "Ya lo hablamos, ustedes saben lo que piensa Milei de la industria", se entregó "Toto". El aún jefe de Economía se animó, inclusive, a sacarse una foto de despedida como si los dos funcionarios salientes hubiesen dimitido, como se publicitó, por cuestiones personales. Los dos al mismo tiempo. Los dos en una crisis con el sector.

La decisión de empezar a achicar el ministerio para transformarlo empezó a recibir críticas muy fuertes de todas las cámaras empresarias. Y la caída en desgracia de PYME e Industria ocurre justo cuando la UIA, en su reunión de mesa chica, elevó un documento comentando que la crisis se intensifica, con caída de actividad y despidos: unos 1500 mensuales en las fábricas y 37 mil desde agosto del 2023 a hoy.

Fuentes oficiales admitieron ante este diario que Milei suele decir que quiere "apuntalar al campo, la minería, el petróleo y lo financiero". El mandatario aduce que el resto, incluída la industria, "no es competitiva". Allí aparece Pino, al que Milei quiere de ministro porque el "matarife" es fiel, militante, y sabe aplacar las ansias anti retenciones de las bases de la casa agraria de los terratenientes.

En este marco Caputo, ya jugado, no agita demasiado las aguas: el Presidente lo pidió como candidato a diputado nacional en octubre. Hace rato que Milei ve en él un ministro saliente y no sólo es por el desgaste habitual de la gestión: la figura que hay que mirar es Quirno, el ladero histórico de Caputo desde los años del PRO en la gestión.

Logró el secretario de Finanzas establecer un nexo directo con el Presidente y con su hermana Karina, la validadora emotiva de los entornos presidenciales. Para el Presidente, Quirno se parece mucho a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación a quien admira desde los años en que era empleado de Eduardo Eurnekian en Corporación América. Quirno es el más transformado a las ideas libertarias y el creador de muchas de las retóricas comunicacionales recientes de un ministerio con un Caputo cansado.

Horas atrás, el segundo de "Toto" -que quedaría a cargo de una cartera de Hacienda centrada en entrar a los mercados internacionales de crédito para no entrar en default con vencimientos en 2026- fue con Caputo y el equipo económico a comer con el chileno Axel Kaiser, director de la Fundación Faro, el think liberal que comanda Agustín Laje y que recauda para la campaña libertaria. En ese almuerzo, en Hacienda, Quirno ocupó la cabecera de la mesa.