Al menos cinco personas, incluyendo una menor de edad, murieron al estrellarse una avioneta en una plaza arbolada rodeada de casas en la localidad de Jaboticabal, a más de 340 kilómetros de la ciudad brasileña de San Pablo, informaron este sábado el Departamento de Bomberos local. Con el impacto de la caída, el avión monomotor se incendió y explotó.

El piloto de la aeronave fue identificado como Delcides Menezes Tiago, un empresario, conocido en la región como Thiago da Ótica. La hija de la víctima informó al medio O'Globo que su padre había pasado a buscar a sus amigos y a la hija menor de edad de uno de ellos por la ciudad de Florianópolis para hacer un paseo.

Las imágenes difundidas por los medios muestran los destrozos y las llamas en medio de la lluvia. En tanto, muy conmocionada por la tragedia, la mujer indicó que la policía estaba todavía tratando de "retirar cosas" en medio de la tormenta. También precisó que se iba a realizar la pericia de los cuerpos para determinar las causas de las muertes.

"Tenía la costumbre de dar paseos en avión y fue a buscar a sus amigos a dar un paseo. La distancia era de unos 30 minutos desde aquí hasta Florianópolis. Todavía estoy intentando procesar todo. La policía nos avisó, me dijeron los nombres, pero no conozco bien a la gente", afirmó, en relación a las otras cuatro personas que volaron junto a su padre. Los bomberos no pudieron establecer la edad exacta de la menor de edad fallecida.

Según precisaron fuentes especializadas al medio brasileño, la aeronave era un monomotor RV-10, fabricado en 2012 y pertenecía al empresario fallecido. La avioneta tenía capacidad para un piloto y tres pasajeros.

En una publicación de Facebook, la directora de la Asociación Comercial e Industrial de Monte Alto lamentó la muerte del empresario y piloto conocido como Thiago da Ótica.



