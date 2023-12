Carolina Camaño, una cordobesa de 31 años, sufrió un ACV —accidente cerebro vascular— en Playa del Carmen, México tras presenciar un crimen, y necesita ser traslada del hospital donde está internada a otra ciudad donde hay clínicas de mayor complejidad para ser operada. La cirugía que necesita cuesta entre 15 mil y 20 mil dólares, por lo que su famlia inició una colecta para recaudar el dinero.

"Ella estaba en la playa trabajando ahí unos días para mantenerse y vivió una situación infortuita, vio un asesinato", contó su padre, Juan Antonio Camaño, a Canal 10 de Córdoba, sobre lo ocurrido el pasado 26 de noviembre.

"A raíz de eso, sufrió un shock, se desvaneció. Los amigos la llevaron al hospital y ahí estuvo internada inconsciente dos días. Cuando recobra el conocimiento le dan el alta y vuelve a su casa, pero vuelve a sufrir otro desvanecimiento, por lo que la llevan de regreso al hospital", agregó.

La tomografía reveló “que tenía un tumor cerebral”, puntualizó el padre de Carolina, por lo que la trasladaron a una clínica donde se le realizaron más estudios y "le encontraron un aneurisma del tamaño de una pera".



La familia de Carolina Camaño recauda dinero para la operación en México. Imagen: @todosporcaromx

Desde entonces la joven está internada en Playa del Carmen pero necesita ser trasladada a Mérida, donde hay clínicas de alta complejidad, para operarse. El padre explicó que el consulado argentino podría encargarse del traslado y la internación, pero no de la operación, que puede salir entre 15 mil y 20 mil dólares. Sobre la posibilidad de un traslado a la Argentina para ser operada aquí dijo no es viable, ya que no podría aguantar la presión del vuelo.

“Sentimos impotencia y desesperación. Somos jubilados y no tenemos el dinero para cubrir los gastos. Estamos recibiendo ayuda de amigos y familias para los gastos diarios. Ella tendría que haber sido operada la semana pasada, es muy urgente”, culminó.

Camaño había viajado hace cuatro meses a México para trabajar y tenía planeado regresar a la Argentina en las próximas semanas, para pasar las fiestas y su cumpleaños, que es el 26 de diciembre.

Su familia y amigos abrieron la cuenta de Instagram @todosporcaromx donde comparten información de su estado de salud y piden donaciones de dinero para la operación, la internación y el postoperatorio. "Estamos haciendo todo lo posible por recaudar lo más antes posible el dinero para que caro pueda ser intervenida de manera urgente", dijeron.

