"Renuevo un llamado apremiante para la liberación de quienes aún están retenidos como rehenes. Suplico que cesen las operaciones militares, con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes", expresó el papa Francisco sobre el conflicto entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza. El mensaje papal ocurrió durante la tradicional bendición de Navidad a la ciudad de Roma y al mundo, mientras que, en territorio palestino, Israel continuaba con sus ataques militares.

En la mañana navideña, desde el Vaticano, Francisco expresó su deseo de que "no se siga alimentando la violencia y el odio, sino que se encuentre una solución a la cuestión palestina, por medio de un diálogo sincero y perseverante entre las partes". En ese tono, pidió que "se remedie la desesperada situación humanitaria permitiendo la llegada de ayuda".

Por el momento, la Franja de Gaza vive la Navidad asediada y bombardeada tras de dos meses y medio de ataques israelíes. Hamas informó que este lunes los bombardeos israelíes dejaron numerosos muertos en Tierra Santa; en la víspera de Nochebuena, otro ataque de Israel sobre el campamento de refugiados palestinos de Al Maghazi dejó 70 palestinos muertos.

Desde los ataques de Hamas a territorio israelí del 7 de octubre --en los que murieron unas 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas-- y la inmediata respuesta militar israelí --por la que ya han muerto 20.500 palestinos--, Francisco hizo reiterados llamados a un acuerdo en la región y advertencias sobre la situación humanitaria. En su mensaje navideño reclamó la necesidad de "una fuerte voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional" para alcanzar un acuerdo que permita decir "no a la guerra, sí a la paz".

Ante la plaza San Pedro del Vaticano, se refirió también en su discurso en italiano al "martirizado" pueblo de Siria, y pidió la paz para Ucrania, a casi dos meses del segundo aniversario de la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.



En un tramo de su homilía dedicada al "continente americano", el Papa argentino apeló a los dirigentes "para hallar soluciones idóneas que lleven a superar las disensos sociales y políticos" y exigió luchar "contra las formas de pobreza, que ofenden la dignidad de las personas". Además, Francisco pidió "resolver las desigualdades y afrontar el doloroso fenómeno de las migraciones".

Israel continúa sus ataques

"No hay alegría. No hay árbol de Navidad ni decoraciones, no hay una cena con la familia y tampoco una celebración", dijo Fadi Sayegh, un cristiano palestino que pasó la Nochebuena en el hospital de Khan Yunis para recibir una diálisis. En paralelo, el movimiento Hamas informaba sobre un nuevo ataque contra la ciudad de Khan Yunis, la más grande del sur del territorio.

El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qudra, pronosticó que el balance de muertos probablemente aumentará porque en el momento del bombardeo había muchas familias en el lugar. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país paga "un alto precio por la guerra", pero evaluó que "no hay más opción que seguir luchando".

En Cisjordania , la municipalidad de Belén, la ciudad donde según la tradición cristiana nació Jesús, suspendió la mayoría de las festividades de Navidad. Las calles, que suelen estar atestadas por estas fechas, estuvieron casi desiertas.

Israel, por su parte, informó que su Ejército inició una serie de "pausas tácticas" en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja, para permitir a los civiles palestinos reabastecerse de suministros básicos.



"Las Fuerzas de Defensa de Israel están permitiendo pausas tácticas con fines humanitarios para permitir a los civiles de la Franja de Gaza reponer reservas como alimentos y agua", ha destacado el organismo israelí que se encarga de la cuestiones civiles en los territorios ocupados (Cogat).



El conflicto generó, hasta el momento, una amplia devastación en muchas zonas de Gaza y sus 2,3 millones de habitantes sufren la falta de agua, alimentos, combustible y medicamentos. Dependen casi exclusivamente de la entrada de la ayuda humanitaria.



Egipto propone un plan integral para poner fin al conflicto

Egipto presentó a Israel y a Hamas una propuesta para poner fin al enfrentamiento en la Franja de Gaza. El plan, según informaron medios israelíes y árabes, incluiría un alto el fuego, una liberación gradual de rehenes y prisioneros y la creación de un gobierno palestino sin afiliación partidaria que administraría los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania.

La propuesta preliminar fue elaborada por el gobierno egipcio junto al emirato de Qatar y presentada, en paralelo, a Estados Unidos y gobiernos europeos. El sitio de noticias saudita Asharq fue el primer medio en dar anoche la noticia, citando a una fuente no identificada que participó de conversaciones en Egipto entre funcionarios locales y el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh.



El plan, que según medios de Israel fue confirmado por funcionarios de ese país, busca poner fin a las hostilidades y liberar a todos los rehenes todavía retenidos por Hamas, en tres etapas. En principio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no habría rechazado el plan, a pesar de que no permitiría la destrucción de Hamas ni el control militar israelí de Gaza con los que ha insistido.

Las tres etapas del plan creado por Egipto y Qatar se desarrollarían de la siguiente forma:

La primera etapa del plan egipcio sería un cese de los combates durante dos semanas, ampliables a tres o cuatro, a cambio de la liberación de 40 rehenes: mujeres, menores y ancianos, especialmente los enfermos. A cambio, Israel liberaría a 120 palestinos de las mismas categorías. Durante este tiempo, las hostilidades cesarían, los tanques israelíes se retirarían y la ayuda humanitaria entraría en Gaza.

En la segunda fase, se celebraría una “diálogo nacional palestino” patrocinada por Egipto destinada a poner fin a la división entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dominada por el partido secular Al Fatah, y Hamas. Esto debería conducir a la formación de un gobierno tecnócrata en Cisjordania y Gaza, que supervisaría la reconstrucción de la Franja y allanaría el camino para las elecciones parlamentarias y presidenciales palestinas.

La tercera etapa incluiría un alto el fuego integral, la liberación de los rehenes israelíes restantes, incluidos soldados, a cambio de un número aún por determinar de prisioneros palestinos, entre los que habría miembros de Hamas arrestados después del 7 de octubre, y algunos condenados por graves delitos de terrorismo. En esta fase, Israel retiraría sus fuerzas de las ciudades de la Franja de Gaza y permitiría que los habitantes de Gaza desplazados del norte del enclave regresaran a sus hogares.