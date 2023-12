El ingeniero austríaco Gastón Glock, inventor de la pistola semiautomática homónima, falleció hoy a los 94 años, informó la empresa Glock GmbH.



"A la memoria de Gastón Glock, 19.07.1929 - 27.12.23. La perfección continúa", escribió la empresa en su portal de internet, junto a una foto del empresario sobre fondo negro.



Glock estudió ingeniería mecánica en Viena antes de diseñar prototipos de pistolas y, en 1982, ganó una licitación del ejército austríaco al presentar un arma con numerosos componentes no metálicos, más barata, ligera y fácil de desarmar que las de sus competidores, informó la agencia AFP.



Su empresa, con sede en Deutsch-Wagram (noreste de Austria), se lanzó a partir de entonces al mercado internacional.



"Realmente se puede comparar a Glock, que no tenía ningún conocimiento en armamento, con Steve Jobs, que concibe el primer producto Apple en su garage", afirmó en 2018 a AFP Fritz Ofner, director de un documental que constituye unas de las pocas investigaciones sobre el inventor austríaco ("Weapon of Choice").



La pistola Glock se convirtió en un icono en Estados Unidos, donde se calcula que equipa a un 80% de los policías, y fue enaltecida por Hollywood y el hip-hop. El actor Bruce Willis elogia las ventajas del arma en Die Hard 2 ("Duro de matar 2"), Tommy Lee Jones lo hace en U.S. Marshals y se la observa en películas de James Bond.