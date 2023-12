Los gobernadores, diputados y senadores de Unión por la Patria tenían planificada para las 16 una reunión en la Cámara Baja. Allí iban a analizar el impacto y cómo avanzar para poder tratar en sesiones extraordinarias el DNU que el presidente Javier Milei anunció el 20 de diciembre. Minutos antes de que arranque, sin embargo, se enteraron que el ministro del Interior Guillermo Francos estaba en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem haciendo entrega de la ley Ómnibus. Legisladores y gobernadores ingresaron al encuentro y, sin tener tiempo siquiera para imprimir el texto, empezaron a leer todo en sus celulares. "La denominada ley 'Ómnibus' recientemente ingresada en la Cámara de Diputados ratifica la pretensión del Presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales", denunciaron tras la reunión y varios legisladores aseguraron a este diario que "no hay antecedentes históricos en la Argentina ni en el mundo de una ley así".

Los legisladores de UP, que están presionando para que se termine de conformar con celeridad la comisión bicameral y que el DNU se pueda tratar en el periodo de extraordinarias, destacaron también la importancia de mantener la unidad en los espacios parlamentarios para tener una fuerza legislativa "importante" y que eso sea el punto de partida para la búsqueda de consensos que permitan la conformación de mayorías en el Congreso.



En el centro de la mesa que la tarde del miércoles nucleó a los dirigentes peronistas se ubicó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. A su izquierda el de la Pampa, Sergio Ziliotto y el de Formosa, Gildo Insfran y a su derecha el de La Rioja, Ricardo Quintela. También tuvieron protagonismo la diputada Cecilia Moreau y el presidente del bloque en esa cámara, Germán Martínez, el presidente del bloque en Senadores, José Mayans y los senadores Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Eduardo "Wado" de Pedro.

"Los gobernadores nos reunimos con ambos bloques parlamentarios de Unión por la Patria para articular acciones en defensa de los intereses del pueblo de nuestras provincias. Ante el plan de ajuste económico, el DNU inconstitucional y un paquete de leyes que pretende afectar la vida y los derechos de millones de argentinos reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la división de poderes y la Constitución Nacional", describió Kicillof post-encuentro desde sus redes sociales.

Hubo, además, vicegobernadores y gobernadores que se conectaron de manera remota, como el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. El que no estuvo ni mandó a ningún representante fue el de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Tampoco participó Máximo Kirchner, que se encuentra en el sur.

Después de casi tres horas, gobernadores, senadores y diputados empezaron a salir del Congreso con caras largas y de preocupación. El diputado Daniel Arroyo dijo a este diario que "el DNU es inconstitucional y pedimos que rápidamente se constituya la comisión bicameral para poder tratarlo". "Todo el peronismo va a votar en contra", aseguró. Sobre la ley Ómnibus, expresó que "lo que hace es darle el poder público al Presidente. Decreta emergencia en todo y le otorga capacidad legislativa. Eso está mal. Está fuera de la caja democrática". Más allá de eso, Arroyo añadió que los contenidos "son brutales", porque pretende "anular la fórmula de movilidad jubilatoria, permitir la toma de crédito internacional sin pasar por el Congreso, centralizar todo en Nación y dejar con mucha debilidad a las provincias, entre otras cuestiones".

El diputado Santiago Cafiero, en tanto, subrayó que "desde el inicio de la gestión Milei agrede a los argentinos, a los trabajadores, a los jubilados y a las pymes. Primero con la devaluación, luego con el DNU y ahora con la Ley Ómnibus. El peronismo se opone a todas estas acciones autoritarias que deterioran la calidad de vida de los argentinos".

El senador Eduardo Wado de Pedro, por su parte, sostuvo que "ambas iniciativas son innegablemente inconstitucionales y buscan reunir la suma del poder público en manos del presidente, violando los principios más básicos de nuestro sistema republicano, representativo y federal".



Leandro Santoro opinó tras el encuentro que "lo que primero se ve es desorganización y megalomanía". "¿En 15 días piensan que podemos resolver cambiar la institucionalidad de un país? encima acusando a los diputados de coimeros", se quejó. El diputado opinó que la organización para combatir el programa de ajuste de LLA "tiene que ser de la oposición en un sentido amplio", ya que "el peronismo puede resolver una parte, pero necesitamos la UCR, a los bloques provinciales, a todos". Por último opinó que "está muy desorganizado el debate", y que "incluso los juristas cercanos al liberalismo se agarran la cabeza con el proyecto".

Algunos de los presentes en el encuentro opinaron que con la presentación de la ley el gobierno "quiere hacer circo", mientras que el objetivo central es "destruir el poder adquisitivo de la población". En ese sentido, dicen que la ley Ómnibus en realidad es una excusa para "entretener al electorado diciendo que confrontan con la política y, mientras tanto, privatizar todo y pulverizar los salarios".

Otros, sostienen que se trata de "un grupo que no tiene idea de cómo se hacen las cosas y que esto demuestra la inexperiencia". A diferencia del dnu, con la ley Ómnibus el Congreso podrá dividir, fragmentar y hacer cambios antes de tratarla, sin embargo, más allá del contenido, desde el peronismo sostienen que el proyecto "está fuera de la caja democrática". "Parece una tesis universitaria, no una ley. No veo que ningún bloque con mínima seriedad pueda votar esto", opinó un diputado de UxP.