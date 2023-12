El mega proyecto de ley ómnibus que presentó el presidente Javier Milei impactará de lleno en materia de derechos humanos. Especialistas aclararon que "no se mete con la Obediencia Debida", aunque advierten por una regresión en un aspecto central, al considerar que de aprobarse se reglamentará el gatillo fácil. Qué podría pasar con los represores presos por delitos de lesa humanidad.

El abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Llonto explicó por AM750 los puntos principales de la ley ómnibus enviado por Javier Milei al Congreso y puntualizó las modificaciones que habrá en términos de los juicios por delitos de Lesa Humanidad y crímenes de gatillo fácil.



“Primero quería llevar un poco de tranquilidad a las víctimas y familiares de víctimas en delitos de Lesa Humanidad. Porque anda circulando una mala interpretación de este proyecto en el sentido de señalar que se mete la Obediencia Debida”, remarcó.

Sobre este punto, que circuló mucho en los medios y redes sociales, dijo que si bien “el proyecto tiene barbaridades de punta a punta, no hay una modificación” en el tema de los delitos de Lesa Humanidad y la Obediencia Debida, que prevé una presunción iuris et de iure para de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas con un grado por debajo de coronel.

“Eso ha estado siempre en el Código Penal, después tuvo una ley especial para los delitos de Lesa Humanidad. Los tribunales, los jueces, la Corte, todos los tribunales del país han dicho que no se aplica para estos casos. En ese sentido, no es así lo que se está diciendo. No hay "restauración". Siempre estuvo”, aclaró.



Llonto, en este punto, añadió sobre el segundo gran avasallamiento en términos de derechos humanos: “En el inciso 4 le han agregado unas líneas al texto, porque dicen que se debe interpretar a favor de las fuerzas de seguridad. Esto está hecho para la Policía y el gatillo fácil. Seguramente que de este artículo, si pasara, esto lo van a utilizar los defensores de quienes cometan delitos de gatillo fácil”.

Y este punto sí se toca con los delitos de los genocidas: “Seguramente algún defensor de Lesa Humanidad también se agarre de esto para intentar meterlo. Pero los tribunales han rechazado”. A lo que añadió: “Sí los agregados que hay al tema de impedirles a los familiares de las víctimas querellar contra el funcionario público que haya cometido este delito. Es claramente sobre el caso Chocobar”.

En este contexto, Llonto opinó: “Hace unos días que estamos diciendo que el Congreso se puede reunir y sesionar para el rechazo del DNU, para no entrar en esta trampa de creer que como en las sesiones extraordinarias hay un límite para tratar nos metieron el DNU”.