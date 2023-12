"Siempre es más fácil firmar un decretazo que dedicarse a laburar y a generar industria", lanzó el gobernador Axel Kicillof este jueves, a horas de que el mega DNU firmado por Javier Milei entre en vigencia. "Aquellos que se dicen eficientes son más bien vagos, porque hasta los decretos se los escriben otros", dijo el mandatario provincial que se comprometió a "usar todos los instrumentos a mano para acompañar a la producción ante medidas económicas que la afectan". "No queremos que cierre ni una sola empresa en la provincia de Buenos Aires", aseguró.

Como ejemplo de esas herramientas, Kicillof anunció, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, una nueva línea de crédito dedicada para asistir a los afectados por fenómenos naturales, que estará disponible a partir del 2 de enero. "Yo no le prohibí a ningún banco privado hacerlo, no lo impedí, es más, lo solicité y lo solicito, y este es un claro ejemplo de que si no está el Estado, no hay nadie", puntualizó el gobernador.

Tras el trágico temporal que azotó al territorio bonaerense, con Bahía Blanca como foco principal, la banca pública de la provincia reformuló una herramienta para que las personas, los comercios, los emprendimientos y las empresas dañadas empiecen a transitar el camino de la reconstrucción. Luego de que el Estado bonaerense decretara la emergencia ambiental, el BAPRO lanzó una línea de crédito especial que tendrá una tasa fija del 92 por ciento en pesos y un plazo de 48 meses.

La primera etapa del financiamiento contará con una inversión total de 5 mil millones de pesos por parte del Estado, de los cuales mil millones estarán dedicados a personas individuales y 4 mil millones para las empresas, los comercios y los emprendimientos. Cada damnificado contará con hasta un millón de pesos por crédito, mientras que el monto para las empresas se extenderá hasta los 10 millones. Cuattromo aseguró que los establecidos "son límites orientativos", ya que "en función de cómo evolucione la demanda podrán ampliarse si la situación lo amerita".

Los funcionarios destacaron que el crédito antes requería un certificado municipal, pero que en pos de simplificar el tramite y hacerlo más eficiente, saltearán ese paso. El requisito para poder acceder al préstamo constará en la presentación de una declaración jurada en la sucursal del BAPRO más cercana. Cuattromo explicó que el crédito "tiene un periodo de gracia para el pago capital de doce meses", algo que "es fundamental cuando se genera una línea de asistencia de este tipo, ya que la carga financiera del crédito solo aparece cuando la persona sale de la situación de emergencia que vive".

El titular de la banca pública bonaerense remarcó que "el gobernador quiere un banco que esté al servicio de la producción y que este comprometido con la realidad de sus dueños, que son los habitantes bonaerenses", e hizo hincapié en que, situaciones de la magnitud del temporal del 17 de diciembre, implican "invertir recursos públicos en acompañar a quienes han sufrido".

"El rol de la banca pública está siendo cuestionado, de hecho quieren privatizar el Banco Nación, pero no entienden su rol fundamental. Hay lugares donde no llega el mercado para llevar servicios financieros, y es allí donde aparece el Estado", sintetizó Cuattromo.

Haciendo referencia a la catástrofe climática que azotó a una buena parte del territorio bonaerense el pasado sábado 16, Kicillof volvió a apuntar contra los discursos libertarios y subrayó que "hay gente que niega el cambio climático en las altas esferas de la Argentina", y sugirió que sean ellos quienes "le expliquen a las familias de Bahía Blanca que no hay cambios ambientales".

En ese sentido, recordó que durante los primeros cuatro años de su gobierno la provincia de Buenos Aires atravesó sequías por el fenómeno climático de La Niña, inundaciones por El Niño, y ráfagas de viento de 150 kilómetros por hora. "El que no lo ve pasa de necio a ignorante, y de ignorante a negador", apuntó Kicillof, que además señaló: "Somos una sociedad, tenemos solidaridad y estamos organizados. Acá está el gobierno de la Provincia de Buenos Aires con su banco para dar respuestas".

Producción

Haciendo una férrea defensa del rol del Estado para el desarrollo local, sobre el final de su discurso, el gobernador bonaerense retomó la consigna de que "es mentira que hay que elegir sector público o sector privado", algo que había cruzado transversalmente su perfil durante la campaña. Lo hizo al señalar que "para que haya inversión privada" tiene que estar la ruta, el parque industrial, los generadores eléctricos, la escuela técnica, la universidad, las autorizaciones y el acompañamiento estatal. "Todas cosas que hace el Estado".

Kicillof también trazó un paralelismo entre el período de Cambiemos en el gobierno y las circunstancias actuales. Según el mandatario, aquel parate general de la industria se generó "por lo mismo que pasa ahora, la apertura de las importaciones".

En esa dirección, aseguró que los actuales "son momentos en los que no se puede esconder la cabeza", y que "se debe hablar con claridad y con crudeza". Por eso, subrayó que a pesar de "haber tenido dificultades" a nivel nacional durante los últimos cuatro años, hubo "planes y políticas que hicieron que nuevas empresas nacionales se desarrollaran" en territorio bonaerense.



"Crear trabajo es hacer patria. La provincia tiene campo, construcción, turismo, comercio y servicios, pero también tiene industria, no es una u otra", sentenció el gobernador.