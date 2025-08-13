La Selección Argentina de básquetbol completará este jueves su preparación europea para la Americup con su último amistoso antes de viajar a Panamá, donde disputará un cuadrangular antes del inicio de la gran competición del año. Ante Italia en Bologna, desde las 15, el conjunto de Pablo Prigioni completará su sexto compromiso en dos semanas en una intensa preparación que arrancó en Madrid, que incluyó varias etapas y que sirvió para que el grupo de jóvenes que integran el plantel vaya ganando experiencia.

"Nos vamos de España con unas cuantas semanas de mucho entrenamiento, de mucha preparación y partidos amistosos que nos sirvieron muchísimo. Fuimos recortando jugadores para ir dándole forma al equipo", explicó Prigioni, que el último tramo de la puesta a punto lo hará con 14 jugadores, antes de definir el plantel definitivo de 15. "Es mejor tener más jugadores para rotar y que ninguno llegue muy fatigado al comienzo del torneo. Estamos contentos con cómo han trabajado los chicos, aunque sabemos que todavía tenemos que dar los últimos pasos para llegar en la mejor forma posible”, indicó el entrenador.

Hasta el momento, Argentina sumó cuatro victorias (dos veces ante Angola, una ante Sudán del Sur y una ante Portugal) y una caída ante Costa de Marfil. Prigioni fue achicando el plantel y, en diferentes momentos fueron quedando desafectados los experimentados Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola, que estaba previsto que no disputarán la Americup, y los juvenilies Lucas Giovanetti, Tomás Chapero y Tyler Kropp, que sumaron horas de trabajo con el equipo mayor pero que tampoco iban a ser tenidos en cuenta en esta oportunidad. Entre el partido de mañana ante Italia y el cuadrangular en Panamá ante el equipo local, Uruguay y Brasil, Prigioni recortará el plantel para llegar a los 12 definitivos para el certamen en Managua.

