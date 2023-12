La secretaria de Comunicación, Belén Stettler, renunció este viernes a su cargo y en su lugar fue designado el periodista Eduardo Serenellini, que hasta ahora se desempeñaba en La Nación+ y Radio Continental.

La salida de Stettler se dio 19 días después de la asunción del jefe de Estado. La saliente funcionaria era muy cercana a Santiago Caputo, uno de los dirigentes de la gestión de Milei. Serenellini, de 57 años, mantiene una relación cercana con el Presidente y lo entrevistó en varias oportunidades antes de su llegada al Poder Ejecutivo.

Con esta designación, Milei sumará a otro integrante de un medio a su administración, tal como había sucedido con el vocero Manuel Adorni y con el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien también se desempeñaba en LN+.

En esa señal, días después de la asunción del mandatario, Serenellini habló del ajuste y los recortes en cada familia y sostuvo que habrá quienes tendrán que elegir si "no hay desayuno o no hay almuerzo, una comida por día". Y agregó: "Es así, es una realidad, hay que aceptarlo. No nos tiene que dar vergüenza".

Si bien nunca había sido nombrada formalmente, la decisión de Stettler se sumó a la de Eduardo Roust, quien días atrás desistió de ser subsecretario. El área de Comunicación de Casa Rosada generó situaciones de tensión y cuestionamientos internos por los manejos de la información oficial del Presidente.