El exconcejal rosarino José Bonacci, principal referente del partido Unite que dio soporte electoral a Javier Milei, fue demorado por la Policía en su casa de Rosario en la noche del sábado, después de que los vecinos de la zona denunciaran ruidos de disparos en el interior de la vivienda.

Los efectivos que intervinieron ante el llamado de los vecinos se encontraron en el domicilio de Bonacci con armas, vainas servidas y otros elementos que motivaron que fuera llevado a la Comisaría 32° en calidad de demorado.

Según el parte policial, se secuestró una escopeta calibre 12 marca Hatsan, una pistola Bersa calibre 22LR con nueve cartuchos en su interior y un cargador con otros diez cartuchos, una pistola Bersa 380ACP con siete cartuchos, una pistola Luger 9MMcon cinco cartuchos, una pistola Ballester Molina 45MM con seis cartuchos y un cargador con otros cinco, un aire comprimido Combat tipo glock, y tres vainas servidas de calibre 22LR.

Este domingo, ya en libertad, Bonacci compartió en sus historias de Instagram una foto de los registros de las armas que hallaron en su vivienda otorgados por ANMAC. La publicación no incluyó ninguna explicación sobre lo ocurrido.

¿Quién es José Bonacci?

Bonacci es un conocido mercader de sellos electorales. Su negocio consiste en tener los papeles de su partido al día para ofrecer la franquicia a aquellos que no tienen partido o se quedaron afuera de los armados.

En ocasiones, ha negociado lugares en las listas. Por caso, ahora su hija Rocío Bonacci entró como diputada nacional (La Libertad Avanza) y su esposa Beatriz Brouwer como diputada provincial (Somos Vida).

En el pasado tuvo coqueteos con Alejandro Biondini y los carapintadas de Aldo Rico, aunque estuvo detrás de listas y candidatos de casi todo el arco ideológico: recurrieron a sus sellos el radical rosarino Jorge Boasso, figuras del peronismo, Amalia Granata, sectores antiderechos, la campeona mundial de box Alejandra "Locomotora" Olivera, Alberto "Conejo" Tarantini, Cinthia Fernández y José Luis Espert.

Bonacci también fue candidato presidencial años atrás de un sello que pasó inadvertido, el Partido del Campo Popular.



Ahora, su partido Unite integró La Libertad Avanza, la alianza que llevó a Javier Milei a la presidencia y a varios de los legisladores que llegaron al Congreso.

Cuando reveló la estrategia de Montenegro contra Bullrich

En octubre, a días de las elecciones generales, un informe periodístico reveló la estrategia de Guillermo Montenegro, ex ministro de Seguridad porteño e intendente de General Pueyrredón por Juntos por el Cambio, de llamar al corte de boleta contra la entonces candidata presidencial de su espacio, Patricia Bullrich, y acompañar su boleta para jefe comunal junto a la de Javier Milei.

El que aseguró en ese informe que Montenegro jugaría al corte de boleta fue Bonacci, quien es desde 2021 dueño de la imprenta DWP, ubicada en Santa Fe. La declaración se la dio al medio El Ruido y aseguró que fueron 600 mil las boletas que Montenegro mandó a imprimir a su gráfica.

En esas semanas, también comenzaron a circular imágenes que mostraban paquetes armados de boletas de Milei con el corte para la categoría de intendente, donde aparece la de Montenegro con el sello de Juntos por el Cambio.

En el informe de El Ruido, que detalló la "caja negra" que significa el negocio de la impresión de boletas para pequeños sellos políticos, Bonacci fue una fuente consultada debido a que en su imprenta se imprimieron boletas de distintos sellos partidarios.

"¿Se pueden imprimir votos sin la autorización, en este caso, de La Libertad Avanza?", le preguntaron a Bonacci sobre el pedido de 600 boletas con el corte a favor de Montenegro. "A mí qué me importa. Le escribí a Milei contándole. Le escribí: 'Jefe, cuando usted sea presidente, póngame en la Casa de la Moneda'. Me respondió que como el Banco Central no va a existir más, va a cerrar la Casa de la Moneda", respondió.