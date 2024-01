La exministra de Economía Felisa Miceli analizó el impacto de las medidas desregulatorias que anunció el presidente Javier Milei y auguró que en los "primeros tres meses vamos a tener una inflación del 70% u 80%", lo que permitiría avanzar en la dolarización de la economía.

En diálogo con AM750, la exministra señaló que "desde el 12%, la tasa más alta de inflación que tuvimos con Sergio Massa, a esta que la duplica, es consecuencia directa de las medidas tomadas por Javier Milei: la devaluación, la liberación total y brutal de los precios y la falta de controles de todo tipo".

"Acá no hubo una inflación plantada en el 15.000% como dice Milei -que no se de donde sale porque ese número nunca nadie lo explicó, porque es una mentira-, sino que está tratando de generar la conciencia de que estábamos muy mal y que él viene a salvarnos, cuando en realidad son sus medidas que vienen a aumentar la inflación que padecemos. En tres meses vamos a tener una inflación del 70% u 80% y ahí se va a poner difícil el tema de como sostener el tipo de cambio con una devaluación mucho menor que la inflación", explicó.

En este sentido, auguró un "segundo trimestre más beneficioso", un momento en el cual "entran las divisas". Para Miceli, "el mes clave es marzo" en cuanto a "cómo va a resistir" la escalada inflacionaria ya que es el momento de los aumentos en textiles y en cuotas y materiales escolares, por ejemplo.

"Tenemos un segundo trimestre a mi juicio vital para la salud o no del modelo que trata de implementar Milei", remarcó.

Un modelo que lleva a la dolarización

En su análisis, Miceli expresó que "la licuación de los depósitos con una tasa de interés tan baja en relación a la inflación, la licuación del gasto público, la devaluación generando una licuación también de todo los activos en Argentina, tiene que ver con facilitar la posibilidad de dolarizar, porque así se necesitan menos dólares para hacerlo".

"Creo que tenemos que estar atentos. Me parece que hay una tarea de sincronización de todas las demandas que es muy importante. Estos de armar multisectoriales me parece muy bueno para que cada lucha no vaya por sí sola. Si se implementa o no el DNU va a depender de la conformación de la Bicameral y de cómo se mueva la sociedad", cerró.