Desde que asumió, Javier Milei perdió, aproximadamente, un punto de imagen positiva por día. El dato surge del primer relevamiento sobre la imagen del Presidente a menos de un mes de asumir. Lo realizó la encuestadora Zuban Córdoba entre el 28 y 29 de diciembre, luego de la devaluación, el anuncio del DNU y el proyecto de ley ómnibus, y se elaboró sobre la base de 1500 casos de todo el país.

La politóloga, analista y miembro de la consultora Nayet Kademian explicó en AM750 que no tienen registro de otro caso similar de caída en la imagen de un Presidente en sus primeros pasos en la gestión.

"Es una caída bastante pronunciada considerando el poco lapso de tiempo desde la asunción y considerando que todavía se encuentra en el famoso período de gracia que tiene todo presidente electo", analizó Kademian.

Para la analista, el dato tiene raíz en dos elementos. Uno es que la comunicación del Gobierno nacional es "prematura", no cambió tras la asunción, sigue desde el tono electoral.

"Esto no sólo tiene que ver con hablarles a sus propios votantes sino al núcleo duro. Parte de estas medidas que se han anunciado todavía no quedan claras y no hay pedagogía por parte del Gobierno de intentar explicarle a la gente", agregó en Mediodía 750.



Por otro lado, la encuesta reveló que la percepción de los consultados es que el ajuste no lo está pagando "la casta", como prometió Milei en campaña, sino la gente de a pie. "Siete de cada diez argentinos (70 por ciento) afirman que el ajuste lo paga la gente y no la casta. La gente quiere que el ajuste lo pague la casta y fue parte de lo que prometió Javier Milei en la campaña", sostuvo Kademian, y recordó que no hubo medidas de contención para la clase media.

Sin embargo, la polítologa señaló que todavía el 50 por ciento de los encuestados atribuyen el salto inflacionario post devaluación a la gestión de Alberto Fernández y eso, aseguró, es el capital político que le permite a Milei avanzar con las políticas de ajuste.

Mientras tanto, los precios siguen subiendo

Por otra parte, el presidente de la Confederación General Almacenera de Argentina, Adrián Morales, confirmó que la primera semana de 2024 empezó con aumentos de algunos alimentos de entre el 15 y el 40 por ciento.



"Hace mucho que nuestro sector no puede absover los aumentos. Pero, además, el panorama es que nuestras tarifas van a ser más altas a partir del mes que viene. Una tarifa de electricidad en nuestro rubro no puede superar el 3 o 4 por ciento de la facturación y ya estábamos al límite", advirtió Morales en AM750.

El titular de los almaceneros planteó que el panorama es incierto y que la falta de precisión y de comunicación clara del Gobierno impacta de lleno en el sector porque no se sabe cuándo se aplica el aumento de tarifas y de cuánto va a ser la suba.



En ese contexto, Morales dijo que el reacomodamiento de precios es muy complejo, que la gente ya compra menos y evita comprar artículos que no sean de primera necesidad. "Es probable que haya cierre de almecenes", alertó. "Hay un cúmulo de medidas que impactan llevando costos hacia arriba y retrayendo el consumo, es un cóctel complicado para poder superarlo".