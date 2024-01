La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una "jornada de lucha" para el 15 de enero, apenas nueve días antes de la movilización que hará el 24 la CGT, en protesta por los despidos en varios sectores del Estado nacional y porteño. En los primeros días de 2024 ya se confirmaron más de 1.500 despidos. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, ratificó se convocará a una "jornada de lucha".



La delegada de ATE en el exMinisterio de Trabajo, Andrea Franco, afirmó que la situación para los trabajadores estatales es "realmente grave" luego que la administración de Javier Milei comenzara el año con 120 despidos en el área y alrededor de 1.500 en el resto de las dependencias estatales.

En diálogo con AM750, Franco calificó la jornada del martes como de "mucha organización pero también de mucha tristeza". La delegada sostuvo que la situación comenzó con "la degradación del Ministerio cuando entra en la órbita de la Secretaria de Capital Humano".

"En el marco del decreto 84 que establecía que no iba a haber una renovación para aquellas personas contratadas en el 2023 y el resto de las modalidades de contratación solo sería por 90 días, es decir, de enero a marzo, el viernes a las 17, 120 compañeros recibieron correos en donde se les informaba que no iban a ser renovados los contratos", señaló.

"Esto es el principio del avance contra el Estado y sus dependencias"

En la asamblea organizada ayer por el gremio de Estatales, se juntó un ingreso masivo para acompañar la situación de los trabajadores, como así también "para comenzar a defenderse porque la situación, según la delegada, "es realmente grave para los estatales".

"Además, ya nos anuncian un congelamiento de los salarios. Está claro que el déficit del Estado no se va a solucionar con nuestro despido, porque tenemos sueldos bastante bajos. Nosotros no somos ñoquis y no los defendemos. Y ahora tenemos que sumar que no somos la casta. Esto es el principio del avance contra el Estado y sus dependencias", advirtió.

"Lo que está pasando es que están atacando el derecho de todas las personas, porque los trabajadores estatales estamos siendo estigmatizados hace mucho tiempo. Los trabajadores estatales tenemos que ver con los derechos que adquirimos, en el caso del Ministerio de Trabajo, nosotros somos autoridad de aplicación de más de 100 leyes, trabajamos en la promoción del empleo, más allá de las relaciones laborales", cerró.