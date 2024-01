Durante la campaña de las elecciones presidenciales 2023, el exministro de Economía Sergio Massa y el oficialismo de aquel entonces advirtían sobre algunas situaciones que pasarían si ganaba Javier Milei en el balotaje, algo que finalmente ocurrió. En aquel entonces, el candidato ultraderechista —actual Presidente— y su espacio denunciaban una “campaña del miedo” en su contra. Ahora, a menos de un mes de haber asumido, algunas de esas previsiones se hicieron realidad.

Tal como se había anticipado, algunos productos de primera necesidad y otros determinantes para la economía como la nafta escalaron a valores que en su momento se denunciaban como exagerados o irreales. Además, se encamina un nuevo tarifazo de luz y transporte y programas como el Compre sin IVA fueron eliminados.

La nafta trepó por encima de los $800

Una de las previsiones por las que se acusó más fuertemente al anterior oficialismo de llevar adelante una “campaña del miedo” en contra de La Libertad Avanza (LLA) tuvo que ver con el precio de los combustibles. A fines de octubre, después de confirmarse que Massa y Milei serían los candidatos del balotaje, los libertarios prometían en las redes: “¿Cargan nafta? Tarifa Massa: $248 x litro (con impuestos) / Tarifa Milei: $153 x litro (sin impuestos)”.

“Miren esos tanques de combustible, de 350 a 800 mangos se iría la nafta con precios liberados”, preveía Massa en un acto de campaña. En las calles también circulaban flyers que anticipaban que con el economista de ultraderecha el fluído se iría a ese valor.



Los seguidores de Milei denunciaron campaña del miedo, pero hoy, a poco más de 3 semanas de asumir, y con el último aumento del 27% por parte de las petroleras –tras la liberación de precios y dos fuertes subas en diciembre–, la realidad superó las expectativas y el litro de nafta súper se vende aún más caro, en hasta $840 en CABA, y todavía más en el Interior.





El precio de la carne en alrededor de $6.000

Ante la creciente preocupación por cómo continuarían los precios en caso de que ganara Milei, La Libertad Avanza también difundía flyers en donde compraba los $4.000 del precio del asado durante la gestión Massa con unos eventuales $2.800 con Milei, por la quita de impuestos.

No solo no ocurrió, sino que por la desregulación, el kilo de carne tocó los $12.000 durante las fiestas y luego bajó a $6.000 cuando los consumidores no convalidaron ese precio. De todas maneras, su valor aumentó cerca de un 50% en un mes.

El boleto de los colectivos en AMBA

Cuando el tema del valor del boleto de colectivo se apropió de la discusión pública en medio de la campaña, el Gobierno anterior agregó en los aparatos de cobro de SUBE dentro de los colectivos el valor que tendría la tarifa sin subsidio, unos $700. En aquel entonces, los libertarios denunciaron una vez más “campaña del miedo”.

A fines de diciembre, ya con Milei gobernando y por el retraso en el pago de los subsidios estatales, se redujo en un 50% la frecuencia de los colectivos del AMBA. José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria Autotransporte de Pasajeros, afirmó en TN que no se puede costear el servicio completo y que el colectivo debería valer $800. Hoy, el Gobierno resolvió que las tarifas de trenes y colectivos aumentarán todos los meses según la inflación, que en diciembre se estima que se acercará a un 30% mensual.

Audiencias para aumentos en tarifas de luz

En el debate presidencial, Massa señaló que con Milei habría un tarifazo en los servicios, y el ahora presidente lo acusó de mentiroso. Una semana después de asumir, el actual jefe de Estado declaró la emergencia para “los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, y de transporte y distribución de gas natural” y determinó el inicio de la revisión tarifaria.

Este miércoles, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una convocatoria a audiencias públicas para tratar la adecuación transitoria en el precio del servicio público de distribución eléctrica y determinar los futuros aumentos, que será este 26 de enero.

El fin de los reintegros del “Compre sin IVA”

El programa Compre sin IVA fue una medida impulsada por Massa que consistía en el reintegro del 21% en todas las compras de productos masivos con tarjeta de débito con un tope mensual de $18.800.

A finales de noviembre, Milei había anticipado en declaraciones a la prensa que lo mantendría. Sin embargo, la devolución del 21% estaba vigente hasta este 31 de diciembre, y al no renovarlo ni prorrogarlo, cayó automáticamente el pasado domingo, por lo que millones de argentinos perdieron ese beneficio.

