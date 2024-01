Hugo y María están destrozados. A casi 12 años del femicidio de su hija Dayana Capacio, que tenía 17, fueron citados a una audiencia de la Justicia de Ejecución Penal para el joven que fue condenado por el hecho, y reclaman que no se le den los beneficios que pide. Maximiliano Tesone fue sentenciado a 23 años de prisión en un juicio abreviado, en 2014. Desde entonces, la familia denunció haber recibido llamados, incluso para contarle al padre cómo había cometido el hecho, y otras chicas denunciaron haber sido contactadas por él desde la cárcel. Ahora, la preocupación tiene que ver con que recibieron una notificación judicial para que se conecten vía Zoom a una audiencia que se realizará a pedido de la defensa del sentenciado y que figura como "ejecución penal, acercamiento familiar".

"Este femicida mató a mi hija el 8 de mayo de 2012 y fue condenado a una pena de 23 años. Increíblemente en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se le da lugar a una audiencia y derechos a esta mala persona, ni siquiera cumplió tres cuartos de la condena", dice parte de la publicación que hizo Hugo Capacio en Facebook, días atrás, cuando recibió la citación del Ministerio Público de la Acusación.

Ayer agregó que siente "preocupación, desconcierto y bronca a la vez". Aunque no tienen certeza de qué pedirá la defensa en la audiencia del 8 de febrero, Hugo no duda de que "son todas estrategias previas para después poder pedir una libertad condicional", y cuestionó que "no tiene ni la mitad de la pena" cumplida. En ese sentido sostuvo: "El tiene conducta excelente en el Servicio Penitenciario, porque en ningún momento se evaluó que ya molestó a dos chicas, que tenía falsos perfiles de Facebook para contactarlas y engañarlas, que sigue molestando a mis amistades, haciéndose pasar por alguien para buscar información. En 2020 fue la última denuncia penal que le hice y ¿me van a decir que en tres años se volvió un monje? Tampoco una víctima, una persona que haya sufrido violencia, se puede reconstruir, para poner un nombre, en tres años. Porque quedan huellas, marcas", dijo. También destacó que "la madre fue cómplice de mentirle a las chicas para que tengan vínculo con él".

Hugo forma parte de la Asociación de Familiares Atravesados por Femicidios. Desde las redes de la organización, también cuestionaron la instancia judicial con una nota de repudio. "El femicida de Dayana Capacio está solicitando gozar de beneficios a menos de la mitad del cumplimiento de su condena. Dayana tenía 17 años, cuando en 2012 fue secuestrada, llevada a un descampado, degollada y prendida fuego para encubrir el femicidio. Su femicida Maximiliano Ezequiel Tesone tuvo la perversidad de ayudar en su búsqueda y luego desde la cárcel seguir molestando a la familia de muchas formas", plantearon desde un comunicado.

"Alojado en la cárcel de Coronda gozaba de una situación de confort, siendo que ya fue denunciado siete veces. Hugo Capacio, padre de la víctima, fue quien tuvo que ayudar a dos mujeres que eran asediadas desde el penal por Tesone, utilizando su perfil de Facebook y otro falso, un canal de Youtube y desde la radio del penal que él mismo conducía dando 'consejos de vida'", cuestionaron. "Tesone está preso desde 2012. Su condena fue a 23 años, por lo cual aún no ha cumplido ni la mitad de la misma, sin embargo está solicitando beneficios y ya hay una audiencia virtual pautada para febrero", señalaron.

Además, indicaron que Tesone "fue trasladado desde el penal de Coronda al de Piñero, que está más próximo a su domicilio y jamás notificaron a la familia de la víctima, lo cual es ley", plantearon sobre el derecho de información a las víctimas. "Repudiamos todo beneficio que se le otorgue a un femicida. Consideramos que no corresponden, más habiendo tenido conductas inapropiadas desde el penal. Exigimos penas de cumplimiento plena para todos los femicidas sin beneficios. Ellos fueron quienes primero avasallaron los derechos de las mujeres que asesinaron, no merecen ningún beneficio".

María, mamá de Dayana, aseguró que "es muy difícil hablar. Solo le pido a la Justicia que siga cumpliendo condena, porque yo tengo que vivir con este dolor para toda la vida”, dijo en Canal 3.