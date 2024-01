La Cámara de Diputados se reúne este jueves para oficializar las comisiones que tratarán la Ley Ómnibus con la que Javier Milei pretende declarar la emergencia pública para delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por al menos dos años, entre otras medidas que barren con derechos históricos y habilitan negocios a poderosos grupos empresarios. El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) José Luis Espert se autoproclamó presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Desde Unión por la Patria (UxP) denuncian que la conformación de las comisiones no siguen las pautas reglamentarias de la Cámara.

"No hubo ni siquiera debate. Fue sorprendente. Incluso se constituyeron en bloque como autoridades, ni siquiera pudimos votar las otras autoridades, ya que no solo hay un presidente en una comisión, sino también un vicepresidente y otros. No se pudieron constituir las autoridades como corresponde, siguiendo el reglamento. En esto creo que también es un espejo el Congreso de cómo queremos que funcione el resto de la sociedad y del país", dijo la diputada de UxP Julia Strada.



Desde el Frente de Izquierda también repudiaron la autoproclamación de Espert. El diputado Christian Castillo remarcó que el aliado de Milei "no fue votado" y que lo impugnará porque "llamó intimidantemente a cárcel o bala contra la diputada Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño".

"No tiene la mínima propiedad (para presidir), siendo aparte un monobloque, con lo cual ni le correspondería estar si se aplicara el sistema D'Hondt para las comisiones, pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados", afirmó.

"Bienvenido a las fuerzas del cielo"

Casi al instante de que Espert diera por terminada la polémica sesión, Desde la cuenta de la Oficina del Presidente Electo emitieron un mensaje de manera casi instantánea felicitando a Espert por su "designación". "El Presidente Javier Milei Celebra que la Cámara Baja haya apoyado su propuesta y confirmado el nombramiento de un defensor de las ideas de la libertad y el equilibrio fiscal", dice el texto. El mandatario había recibido en la Casa de Gobierno a quien ya había sido su aliado en las legislativas de 2021 y ambos salieron a saludar al balcón.

Minutos después, el Presidente compartió el texto y añadió: "PROFE BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO...!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

Qué comisiones se conforman

Las comisiones que se conforman hoy y que estarán a cargo de tratar el proyecto de Ley Ómnibus son: Asuntos Constitucionales, Legislación General, Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda.

Según explicaron las autoridades del cuerpo legislativo, la conformación de cada comisión se basó en el artículo 105 del reglamento, que "dispone que la designación de los diputados que integrarán las comisiones permanentes o especiales se hará, en lo posible, en forma de que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara".

Unión por la Patria, el principal perjudicado

El gran perdedor, con ese criterio, es Unión por la Patria --un lugar menos en Presupuesto, otro menos en Legislación General y dos menos en Asuntos Constitucionales--, que al comienzo de la sesión de esta tarde expresó sus quejas a través del titular de la bancada, Germán Martínez.

"Empezaron a constituir las comisiones informalmente con los otros bloques sin anoticiarnos a nosotros. Ayer a las 11:35 de la mañana nos ingresó formalmente el pedido para constituir las comisiones. Resolvieron unilateralmente y se sientan acá y parece que no hubiera pasado nada. Lo que no quiero es que la discrecionalidad que está rondando la Casa Rosada se instale en el Congreso argentino y más específicamente en la Cámara de Diputados", denunció Martínez.

La conformación que se oficializará esta tarde rompe el acuerdo al que Martínez había llegado con el presidente de la Cámara, Martín Menem, en la sesión preparatoria de hace tres semanas: ahora, los lugares en las comisiones no serán por D'Hondt como se había pautado sino de acuerdo a un sistema de proporcionalidad que había decidió Menem y que, en la práctica, perjudica al peronismo.