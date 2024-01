El apellido Cavallo no podía faltar en el deja vu del gobierno de Javier Milei. Entre los pliegos que el Poder Ejecutivo envió al Senado para cubrir las embajadas más estratégicas está el nombre de Sonia Cavallo Runde, hija del exministro creador de la convertibilidad y del “corralito” financiero que hizo estallar la peor crisis económica de la historia del país.

El puesto que la administración de La Libertad Avanza (LLA) tiene reservado para la hija de Domingo Cavallo es el de representante en la Organización de los Estados Americanos, un organismo cuyo secretariado general cobija a dirigentes conservadores.

El rumor de que Sonia Cavallo hija ocuparía un puesto de ese nivel circuló desde diciembre pasado, cuando se supo que el ofrecimiento había sido hecho por Milei. Finalmente fue confirmado esta mañana cuando se supieron los nombres que la Casa Rosada había hecho llegar al Congreso.

Los demás son Daniel Scioli para la embajada de Brasil, Gerardo Werthein para la de Estados Unidos, Ian Sielecki para Francia, Shimon Axel Wahnish para Israel, Mariano Caucino para la India y Guillermo Nielsen para Paraguay.

Los pliegos se tratarán en la Cámara alta el próximo miércoles, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente ultraderechista.

Sonia Runde Cavallo es la única mujer de los tres hijos del matrimonio entre Domingo Cavallo y Sonia Abrazian. Es cordobesa, tiene 50 años y desde hace tiempo vive en Estados Unidos, un punto que podría ser puesto en tela de juicio a la hora del debate sobre los requisitos para su designación.

Pero más allá de ser la hija del exfuncionario de la dictadura, del menemismo y de la Alianza, la mujer tiene una vasta carrera como economista. Se graduó en la Universidad de San Andrés y tiene una Maestría en la Universidad de Harvard, en el área de Políticas Públicas y también fue fundadora del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC)

Cuando su padre y el resto del gobierno de Fernando de la Rúa provocaban el estallido que dejó 39 muertos en todo el país, ella se había casado con Daniel Fitzgerald Runde, uno de los popes de una organización vinculada al Partido Republicano y especializada en temas de seguridad.

Sonia se dedicó más bien a otro tipo de negocios y su mirada sobre la economía estuvo marcada por su padre. De hecho, escribió con él dos libros: “Historia Económica de la Argentina” (2018) y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019).