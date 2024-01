Tras un fin de año movidito con la polémica por el Diablito Echeverri y su venta al Manchester City, River tomó nota y este viernes le aumentó la cláusula de rescisión al juvenil Agustín Ruberto, quien venía de destacarse como goleador del Mundial Sub 17.

Ruberto, quien el sábado cumplirá 18 años, arregló la renovación de su contrato hasta 2027 y su cláusula pasó de 25 a 35 millones -la más alta del plantel-. La firma se oficializará en los próximos días.

Aunque todavía no suma minutos en Primera, los ocho goles marcados en siete partidos del Mundial Sub 17 -Echeverri hizo cinco- pusieron a Ruberto en la vidriera internacional y el Millonario se apuró a aumentar su precio, después de lo sucedido con el Diablito (no quiso renovar contrato y el City pagó su cláusula). El pibe de 1,85 metro anotó en los tres partidos de primera fase, dos en octavos y tres en semis (derrota por penales ante Alemania).

Ruberto viajará a la pretemporada que River realizará en Miami y se espera que este año empiece a tener rodaje bajo las órdenes de Martín Demichelis, más teniendo en cuenta el alejamiento del venezolano de Salomón Rondón de la institución, baja que no será cubierta con un refuerzo por el momento.

Subiabre y Giménez, en camino

Mientras tanto, River también renovará a otros dos juveniles que se destacaron en el Sub 17 como el extremo Ian Subiabre y el defensor Ulises Giménez. El wing nacido en Comodoro Rivadavia, con 17 años recién cumplidos, fue una de las grandes apariciones del Mundial -arrancó como suplente y al tercer partido ya era titular- causando estragos por la banda izquierda, sobre todo en el choque de cuartos contra Brasil (3-0). Sumó un gol y una asistencia en seis partidos y también viajará con el plantel profesional a Estados Unidos. Giménez, por su parte, alternó en el sector derecho de la defensa y sumó cuatro partidos (dos de titular).

El mercado de pases de River

Por otro lado, el mercado de pases se mantiene sin grandes novedades en Núñez. Por el lado de los llegados aparece el mediapunta uruguayo Nicolás Fonseca (Montevideo Wanderers) a la vez que se compraron los pases de Esequiel Barco (Atlanta United) y Leandro González Pirez (Inter Miami).

Entre los que se fueron se destacan el uruguayo Nicolás De la Cruz (vendido al Flamengo), Rondón (libre al Pachuca), Bruno Zuculini (libre a Racing), Emanuel Mammana (libre a Vélez), Enzo Pérez (libre) y Jonatan Maidana (libre). Además, fue vendido a Godoy Cruz el volante Hernán López Muñoz y cedido al Granada de España el arquero Augusto Batalla.