“Hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad”. La frase del escritor Ray Bradbury bien puede servir para comprender la necesidad humana de regalarle tiempo de ocio a la existencia. Adentrarse por un rato en otras dimensiones que nada tengan que ver con los problemas cotidianos siempre es una alternativa saludable para soportar los pesares de la actualidad argentina. De cara a un 2024 que pinta complejo para los y las argentinas, refugiarse aunque sea por un rato en las plataformas de streaming resulta una opción recomendada para distenderse. Página/12 adelanta cuáles son las series nacionales que este año se estrenarán en los distintos servicios online, como para ir agendando posibles fuentes de entretenimiento y no morir en el intento.

Entre la fantasía y la realidad

Si hay una serie que verá la luz en este 2024 y que genera un un sinfín de expectativas, esa sin dudas es la esperada adaptación audiovisual de El Eternauta, la icónica historieta creada por Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López. Finalmente, la serie basada en la obra publicada en Hora Cero Semanal entre 1957 y 1959 se estrenará este año en Netflix. Bajo la dirección de Bruno Stagnaro (Okupas, Pizza, birra, faso), la serie contará con el protagónico de Ricardo Darín, que interpretará nada más y nada menos a Juan Salvo, el narrador de la historia. El Eternauta se rodó en 2023 en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, en el mayor despliegue técnico para una serie producida en la Argentina, propio de la necesidad de estar a al altura de la obra original, que cuenta la lucha de un grupo de sobrevivientes a una nevada mortal motorizada por una invasión alienígena.

“Creo que parte del encanto que tiene hacer El Eternauta es entender cómo atravesar la dificultad técnica que implica construir el mundo en que sucede”, explica Stagnaro, que también se encarga de los guiones junto a Ariel Staltari. “Esto será un reto inusual para nuestra industria y eso es algo que personalmente me motiva mucho porque siento que puede establecer un precedente para que luego ya no sea tan difícil encarar este tipo de proyectos en nuestro país. Mi acercamiento a la adaptación será el de serle fiel a ese niño lector que se asomó a la historia por primera vez, tratar de reconstruir la emoción genuina de vivir una aventura en la esquina de tu barrio y la construcción de ese gran héroe argentino que es Juan Salvo”.

Netflix aún no confirmó la fecha de estreno de la versión audiovisual de El Eternauta, cuya historia reivindica al “héroe colectivo” como única forma de salvarse. Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz conformarán el elenco de la ficción, que tendrá un total de seis episodios, y el desafío de romper el bronce y el lugar que la historieta tiene en la cultura argentina. “Para mí El Eternauta representa a mi viejo trayéndome los fascículos semanales de los cómics”, afirmó Stagnaro. “Creo que fue de las primeras cosas que leí completas en mi vida, a los 10 años, y tuvo una profunda influencia en mi manera de entender la ficción hecha en mi país. La sensación que me dejó esa primera lectura me acompañó toda la vida y, de alguna manera, tuvo una gran influencia en lo que hice después… en donde la ciudad es una presencia viva, casi como un personaje más”.

Cromañón se estrenará en Prime Video.

Otra producción que dará que hablar en el año que acaba de comenzar es Cromañón, el drama que hace foco en la tragedia que ocurrió el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de Callejeros. La historia de la serie que se verá por Prime Video sigue a un grupo de amigos adolescentes cuyas vidas fueron alteradas por el incendio de República Cromañón, que dejó 194 muertos y más de mil heridos. La trama girará en torno a Malena (Olivia Nuss), una chica de 19 años que sueña en convertirse en una artista, y está dividida entre el amor por su novio Lucas (José Giménez Zapiola) y su atracción hacia el mejor amigo de Lucas, Nico (Toto Rovito). En la noche del incendio, Malena asiste al recital de su banda de rock favorita con sus amigos, sin saber que perderá a muchos de sus seres queridos en ese evento. Cuatro años más tarde, regresa a su barrio de la infancia para reconciliarse con el pasado y sobreponerse a la culpa que siente por seguir viva.

Luis Machín, Muriel Santa Ana, Soledad Villamil, Paola Barrientos, Esteban Lamothe, Carolina Kopelioff, Antonia Bengoechea y Alan Madanes son algunos de los actores y actrices que forman parte del elenco de la trama escrita por Josefina Licitra, Pablo Plotkin y Martín Vatenberg, con Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia como directoras y showrunners.

“Estamos emocionados de llevar Cromañón al público a lo largo de la Argentina y alrededor del mundo con Prime Video”, contó el ganador del Oscar Armando Bo, que produce la serie a través de su productora About Entertainment. “Es un proyecto grande en términos de producción, pero con mucha intimidad. Había muchas formas de abordar esta historia, pero se impuso la fuerza de las vivencias personales de miles de jóvenes que amaron a sus amigos y el rock. La serie va a conectar con todas las generaciones y ayudará a seguir generando conversación alrededor de esta herida que marcó profundamente a la sociedad argentina”, puntualizó.

Bios para todos los gustos

Las biografías de grandes personalidades están de moda en el mundo y Argentina no será la excepción: se estrenarán tres en este 2024. Una de las que dará que hablar será Menem, la serie basada en la vida de Carlos Saúl Menem. A estrenarse por Prime Video, el drama dirigido por Ariel Winograd (El robo del siglo, El gerente, Hoy se arregla el mundo) se sitúa en la década del '90, contando el ascenso del riojano al poder y los acontecimientos personales, políticos y sociales que se vivieron en el país durante la década menemista. Esto es, desde la convertibilidad hasta los dos atentados terroristas, pasando por la intimidad familiar que el expresidente expuso públicamente como parte de su manera de gestionar.

Sbaraglia se pone en la piel de Carlos Menem.

En la serie filmada el año pasado, el actor Leonardo Sbaraglia es el encargado de interpretar a Menem, mientras que Griselda Siciliani se puso en la piel de Zulema Yoma, Agustín Sullivan en la de Carlos Menem Junior, Cumelén Sanz en la de Zulemita y Campi en la de Domingo Cavallo. Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Jorgelina Aruzzi, Violeta Urtizberea y Alabeto Aajaka completan el elenco de la serie producida por Claxson y Yulgok Media, escrita a ocho manos por Mariana Levy, Guillermo Salmerón, Silvia Olschansky y Luciana Porchietto.

"Menem es un relato ficticio de la vida de Carlos Menem y su primera presidencia, pero también una forma de redescubrir la sociedad argentina de los años '90. Desarrollar la serie fue como subirse a una montaña rusa para afrontar una década crucial que, hasta hoy en día, sigue generando devoción y rechazo en partes iguales", afirmó Mariano Varela, productor y creador del proyecto.

Otra de las biopic que se estrenarán en este 2024 tiene la particularidad de centrarse en una personalidad viva, con todo lo que eso significa. Coppola, el representante es la comedia que Star+ subirá a su catálogo en esta temporada, basada en la vida de Guillermo Coppola durante los ostentosos años '90. Más volcada hacia el humor que a la biografía reveladora, la serie de seis episodios mostrará los aspectos más trascendentes y extravagantes del protagonista, como manager y amigo de Diego Maradona en tiempos de éxitos, tormentos y mucha movida nocturna junto al jet set local.

El actor Juan Minujín hizo las veces de un Coppola noventoso y protagonista de la noche porteña. Mónica Antonópulos encarnó a la expareja del manager Amalia “Yuyito” González, Joaquín Ferreira a Poli Armentano, Adabel Guerrero a Alejandra Pradón, Agustín Sullivan a Carlos Menem Jr., María Campos a Susana Giménez, Federico Barón a Daniel Scioli, María del Cerro a Karina Rabolini, Nicolás Mateo a Cuneo Libarona y Fabián Arenillas a Néstor Ibarra. Alan Sabbagh, Santiago Bande, Mayte Rodríguez, Roxana Randón, Anna Favella, Yayo Guridi, Diego Pérez y Teté Coustarot completan el elenco de la serie realizada por Pampa Films, escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez y con la dirección de Ariel Winograd, que también se desempeña como showrunner.

Cris Miró (Ella) es coproducción de TNT y Flow.

En el 2024 llegará, además, la biopic Cris Miró (Ella), una serie que contará la vida de la primera mujer trans en convertirse en vedette de espectáculos de revista en la Argentina, haciendo foco en la construcción de su identidad en una sociedad machista. Basada en la novela Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos, de Carlos Sanzol, la coproducción de TNT y Flow está protagonizada por Mina Serrano y contará con las actuaciones de Katja Alemann, César Bordón, Agustín “Soy Rada” Aristarán, Vico D´Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego, Campi, y Adabel Guerrero, entre otros. La serie de ocho episodios es una realización de EO Media y Nativa Contenidos, bajo la dirección de Martín Vatenberg y Javier Van de Couter.

Sobre policiales y comedias

Otra coproducción de TNT y Flow que ya comenzó a rodarse es La mente del poder, una serie de suspenso protagonizada por Mike Amigorena y Diego Velázquez, junto a un elenco conformado por Elena Roger, Rita Cortese, Michel Noher, Eleonora Wexler, Antonia Bengochea y Carla Pandolfi. En clave policial, la serie cuenta la historia de Marcos Dorrego, un psicólogo que tras haber enviudado atraviesa una gran crisis personal, que incluye problemas de adicciones, autodestrucción y una mala relación con su hija. Ante su necesidad de salir de esta oscuridad, decide dejar de analizar a un paciente muy importante, Víctor Noriega, quien acaba de asumir como Presidente de la Nación, lo que le traerá un dolor de cabeza mayor a su cuadro. La serie de ocho episodios es dirigida por Mariano Hueter (El grito de las mariposas, El mundo de Mateo), y creada y producida por Pablo Flores y Nicolás Mellino.

La comedia romántica también será parte de la oferta de este año, con el demorado estreno de Felices los 6, protagonizada por Nicolás Furtado y Delfina Chaves bajo la dirección de Diego Kaplan (Dos más dos, Desearás). La ficción de HBO Max indagará en los vínculos amorosos no tradicionales, a partir del encuentro de Damián Cuenca (Furtado) con Carolina Becker (Chaves), una mujer que tiene una relación de poliamor con varios hombres. El amor romántico, los mandatos y los prejuicios se cuestionan en esta comedia en la que participan Malena Sanchez, Federico Salles, Luciano Mellera, Elisa Carricajo, Laura Cymer, Mónica Antonopulos, Andrea Rincón, Romina Ricci, Juan Sorini, Paly Duval y Belu Lucius.

Oscar Martínez será el protagonista de Bellas artes.

"El amor y la pasión caracterizan a la cultura latina, y con Felices los 6 queremos contar una historia con la que la gente se sienta identificada. A la vez, deseamos presentar un contenido de calidad que invite a reflexionar sobre diversas cuestiones actuales y porque no, cuestione un poco el status quo", expresó Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de General Entertainment de WarnerMedia Latin América. “El objetivo será invitar a cuestionar las diversas formas de vínculos, deconstruir a los construidos y alentará a los deconstruidos", subrayó Kaplan.

Mientras se espera la confirmación de la realización de la tercera temporada de El encargado, la dupla Cohn-Duprat estrenará este año en Star+ Bellas artes, una miniserie que se mete de lleno sobre una de sus obsesiones: el arte contemporáneo. En clave de comedia, cargada de ironía, la ficción se filmó íntegramente en España y está protagonizada por Oscar Martínez. Por su parte, Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña se pondrán al frente de la comedia Envidiosa, que se estrenará por Netflix y de la que solo se sabe que se trata de una idea de Carolina Aguirre (Farsantes, Ciega a citas, Guapas), con dirección artística de Adrián Suar.

La que seguirá adaptando sus libros al audiovisual es la escritora Claudia Piñeiro. Tras el éxito de las dos temporadas de El reino, y traslaciones cinematográficas de Elena sabe, Betibú, Las grietas de Jara y Las viudas de los jueves, Netflix está en plena producción de una serie que girará alrededor de Inés Pereyra, protagonista de Tuya y El tiempo de las moscas. En esas novelas, el ama de casa asesina a la amante de su esposo, es condenada y tras salir de la prisión -en un mundo que cambió mucho- abre una empresa de fumigación junto a su excompañera de celda.

No será la única serie basada en novelas de la escritora. Es que se espera que entre este año y el próximo vea la luz en HBO Max Catedrales, el relato coral de Piñeiro en torno a un crimen que desencadena conflictos irreparables en una familia, cuyos miembros afrontan el episodio de maneras muy diferentes a lo largo de los años. La adaptación estará a cargo de Silvina Fredjkes, en colaboración con Alejandro Quesada, y con Piñeiro como consultora literaria del proyecto. La realización corre por cuenta de Underground, división de Telemundo Streaming Studios.

“Catedrales es un drama doméstico cautivador, con una buena dosis de elementos de suspenso, que nos hace reflexionar sobre temas tan candentes como el fanatismo religioso, el aborto y la hipocresía en la sociedad en la que vivimos”, explicó Sebastián Ortega, director de desarrollo de Telemundo Global Studios.

Volverá Porno y helado.





Lali, Korovsky y Piroyansky

Nuevas temporadas

A los estrenos que se esperan para el año en curso, se le sumarán la nuevas temporadas de series argentinas que fueron muy comentadas en los últimos años y cuyos fanáticos esperan con ansias. Netflix subirá a su catálogo la continuidad de División Palermo, la satírica serie creada, actuada y dirigía por Santiago Korovsky sobre un particular grupo “inclusivo” de guardia urbana con el que la policía buscar lavar su imagen, y que fue uno de los grandes hallazgos del 2023. Por su parte, en Prime Video se podría ver la continuidad de Porno y helado, la comedia de Martín Piroyansky sobre tres amigos perdedores que buscan hacer algo con sus vidas, incluso hasta convertirse en estafadores musicales. Otra serie que tendrá su segunda temporada en Prime Video será El fin del amor, la ficción protagonizada y producida por Lali Espósito que desde una mirada feminista aborda temas el amor, la sexualidad, la religión y el feminismo.