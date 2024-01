Paramore borró este viernes todas las publicaciones de sus redes sociales, al tiempo que posteó una historia en la que anunciaba la cancelación de un show en California. Su líder vocal, Hayley Williams, eliminó todo el contenido en su cuenta de Instagram, donde tiene 3,8 millones de seguidores. En simultáneo, la página web del grupo está caída o fue eliminada. Estos sucesos provocaron un simbronazo en los fanáticos de la banda estadounidense, que especulan desde entonces que podría tratarse de una nueva separación, después de la de 2010.

A la sensación de angustia e incentidumbre que rodea por estas horas a los admiradores de la banda de rock con 20 años de vigencia se le sumó la interrogante de si cumplirán con el compromiso que tienen con la cantante estadounidese Taylor Swift, respecto de su participación pautada como soportes en la continuidad de The Eras Tour por Europa.

Además, antes de unirse a la gira de la estrella pop, dentro de cuatro meses, Paramore tiene un puñado de fechas de festivales programados por Centro y Sudamérica para marzo para promocionar su reciente disco, This Is Why. El tiempo corre y las aclaraciones son cada vez más urgentes.

Ante la creciente demanda de respuestas de parte de los fans, el medio estadounidense Variety comenzó a investigar, y tras contactarse con los representantes y voceros cercanos a la banda, llegó al siguiente veredicto: Paramore no se separó, sino que la desaparición en Internet se debe al fin de su contrato con Atlantic Records.

En este sentido, el medio constató que el hecho de que Paramore se haya vuelto independiente "es la razón por la que la mayor parte de su presencia online fue eliminada recientemente".

Se especula que la banda decidió desligarse de Atlantic Records en todo sentido, y eso incluye sus redes sociales, que estarían manejadas por dicho sello. Por otra parte, sobre la cancelación del concierto del 13 de enero, unas fuentes le precisaron que se debió a problemas de programación, y no por algún inconveniente con el grupo directamente. De todas maneras, resta conocer la razón oficial, emitida por la propia banda.

En este marco, el medio aclaró que el contrato con Atlantic Records generó confusión y discordia en la banda de rock desde el principio. Williams, en 2003, habría firmado un documento legal que desfavorecía a la banda, ya que las ganancias generadas por "ventas de álbumes, conciertos y mercancías, entre otras", eran entregados a la discográfica "a cambio de un mayor apoyo profesional integral.

Esto motivó a que, 13 años atrás, los hermanos Zach y Josh Farro se fueran del grupo. No obstante, Zach Farro se reincorporó en 2017. Williams, él, y el guitarrista Taylor York, que se unió en 2009, son los miembros oficiales actuales de la banda.

