Carlos "Indio" Solari reapareció públicamente el último día del 2023 en una entrevista con el periodista Julio Leiva en Caja Negra, donde habló de música, política y su enfermedad, entre otros temas. Como sucede cada vez que habla, sus palabras tuvieron gran repercusión en redes sociales y un momento viral fue cuando reconoció que "no" le gusta Paul McMartney y que las canciones de su etapa solista le parecían "un flan".



“No me gusta McCartney. Ha tenido un rol muy grande en los Beatles porque es un bajista que toca pianísticamente, entonces sus colores iban llenando la rítmica de (John) Lennon”, dijo el exlíder de Patricio Rey y sus Redondidos de Ricota en un tramo de la conversación. Mientras que de Lennon opinó que fue "un artista inclaudicable, metido hasta las tetas en cuestiones políticas, en cosas consolidadas".

En ese contexto, sostuvo que "las canciones de McCartney son un flan", aunque reconoció que fue autor de clásicos de los Beatles como "Helter Skelter". "En su etapa solista no me engancho, no tengo ninguna canción de él", agregó.

Sus declaraciones se dieron en un tramo de la entrevista en la que Leiva le preguntó por el saludo que le mandó Skay Beilinson durante un show en Quilmes.

"Trato de no mirar nada que estén los Redondos metidos porque se me hacen sentimientos encontrados. Por un lado hicimos cosas muy valiosas en tiempos jodidos, y por otro lado después fue una miseria lo que pasó. "Porco Rex" es el nacimiento de eso, nace de Patricio Rey echado a perder", reconoció.



"Yo fui el primero que me fui de la banda. Me hace acordar a los Beatles eso, quién se va primero, si John Lennon o Mccartney", agregó. "¿Y vos quién serías?", le preguntó Leiva, a lo que respondió: "No, no tengo idea, a mí gusta John Lennon, pero me queda grande, y el otro me queda pobre".

