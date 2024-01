Solo y de noche. Esa fue la estética que elegía Carlos "Indio" Solari para armar sus shows con su exbanda Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota y es también el mismo formato que escogió para una entrevista a fondo con el periodista Julio Leiva. En el diálogo, que duró casi una hora y media, atravesó toda la vida profesional (y personal) del cantante, a la vez que dejó definiciones sobre su excompañero Skay Bellinson, el peronismo -con elogio incluido para Cristina Kirchner- y hasta loas para un tal Juan Román Riquelme.

A continuación, las mejores frases del Indio Solari

Su enfermedad. “Estoy como el culo. ¿Y qué remedio te queda? Yo tengo esta súper actividad que me mantiene abstraído de eso y ahí logro unos rounds de descanso. Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”, admitió el artista sobre cómo convive su actividad musical con el Parkinson.

Milei y el nuevo gobierno. “La gente está cansada de la rosca, y de pronto, eligen cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Esto no es nuevo. Pensar que este Gobierno neoliberal es nuevo, es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes”, dijo.

Los redondos y la nostalgia. "Porque por un lado hicimos cosas muy muy valiosas en tiempos jodidos. Y por otro lado, después fue una miseria lo que pasó”.

Cristina Kirchner. "No hay nadie con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo"

La grieta, el peronismo y el futuro del kirchnerismo. "Está dividido prácticamente en dos mitades el país, porque la diferencia cuando gana uno y cuando gana el otro es de unos puntitos nomás. Hay que ver cómo se recompone el kirchnerismo: ahí hay gente muy buena, no tenemos gente que tiene el resto del peronismo. Yo soy del centro izquierda y no tenemos un Moreno. No tenemos alguno de eso que ponía el revolver arriba de la mesa para empezar a charlar".

Su devoción por Riquelme. “Está bien Maradona y Messi. Pero, el mediocampista que tira el pase, y también entra y patea bien. Román ha sido un jugador estupendo. Yo me he enterado de cosas que el no me ha dicho a mí, pero me he enterado de cosas que el tipo tiene una nobleza barrial. Esa nobleza difícil de describir cuando uno tiene esta vida que tengo yo. Es admirable, nada más".

