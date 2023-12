"Probablemente cante una canción con Wos", reveló Carlos "Indio" Solari en una entrevista, tras contar que el rapero argentino lo visitó en su estudio y lo invitó a grabar un tema juntos, idea que lo entusiasma, según aseguró. También relató cómo evoluciona su enfermedad y dio definiciones sobre la actualidad nacional, la llegada de Javier Milei a la presidencia y cómo se ubica políticamente.

Las definiciones del Indio Solari sobre Milei

Solari se refirió al triunfo de Milei en las últimas elecciones, y dijo no tener "mucha expectativa" con lo que puede llegar a pasar en los próximos años. "Es un cambio de estructura que ya lo tuvimos acá un par de veces y nos fue para la mierda”.

"La gente está muy disgustada con la política y en lo que aparece un loquito con la motosierra habrán dicho, bueno, al vacío, que ya estamos mal económicamente", opinó. Y que "ha sido una cadena de gobiernos que han logrado esa maldad", y que "el gobierno de (Mauricio) Macri fue uno de los peores".

En ese contexto, agregó: "sigo pensando que el peronismo es el que tiene que dar, pero no es una cosa fácil de manejar, no es un partido político, es un movimiento. En su seno hay ultra derecha, ultra izquierda, centro. Centro nos queda poco. Yo comulgo con las ideas de izquierda dentro del peronismo. Pero a veces eso da a una atomización. Gobernadores que negocian con la cantidad de diputados, eso que llaman la rosca que le importa a ellos nada más, juegan con nuestras vidas en esa tómbola”.

Una apuesta a las nuevas generaciones

"Tengo la suerte de que los jóvenes se sigan enganchando con las cosas que yo hago. Probablemente, los que tienen 10 años ya no, pero a los pibes que tienen 14 o 15 años, todavía les gusta", aseguró el músico de 74 años en una entrevista con el medio español MariskalRock.

“Ya estuvo Apai (Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado) con Bizarrap en el Lollapalooza haciendo 'Jijiji', a la manera de Bizarrap", recordó el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sobre el cierre del festival 2022 y el pogo inesperado que se generó en el Hipódromo de San Isidro.

En ese contexto, contó que compone canciones "todos los días" en su estudio y respecto a la posibilidad de grabar el tema con artistas de la nueva generación, como sería el caso de Wos, sostuvo: "Yo puedo cantarte en dueto. Tengo una música incidental, pruebo de todo".

También destacó la calidad de los shows en el país, donde no se subestima al público y le aconsejó a Wos -nombre artístico de Valentín Oliva​, de 25 años-, a dar lo mejor en cada presentación. “Viste lo que son los shows acá, invierten. Eso es lo que hay que hacer", apuntó. "El mejor sonido, las mejores luces... Eso es lo mejor que podés hacer. Todo lo mejor. Eso ayuda mucho. No es lo mismo tocar con una guitarra de mierda que con una buena guitarra”, agregó.

Imagen: Télam

Su estado de salud

En la entrevista el músico también habló de su estado de salud y las complicaciones que le trajo el Párkinson, y consultado acerca si podría llegar a compartir escenario con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado durante su gira por España en 2024 dijo: “Desgraciadamente no estoy en condiciones, no puedo. Yo soy un tipo muy independiente, no podría ir con nadie que me estuviera asistiendo ni mucho menos”.

Asimismo, explicó: “He reducido mi mundo al que me interesa. Tengo acá mi estudio de grabación, mis libros, mis cuadernos, mis cosas, todo con lo que disfruto, las computadoras, donde tengo 20 mil dibujos y escritos, ya pasados a disco duro algunos. Trabajo mucho, todos los días hago una canción. La suerte que corren después lo dirá el tiempo”.





Seguí leyendo: