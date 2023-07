Tras siete meses de no compartir nuevo material, el Indio Solari estrenó esta noche tres canciones nuevas de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos.

Precisamente, el exlider de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzó a publicar sus sencillos a partir de las 21 y con cinco minutos de diferencia. En esta línea, presentó Falta Tan Poco para Nada, Novedades Obsoletas del Kamarada Amor, y Cantar de la Mala Salud, respectivamente.

Previamente, el fundador de Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado había compartido su última canción, El Tío Jack, perteneciente al mismo proyecto en diciembre de 2022.

Una por una, las tres canciones de El Mister y los Marsupiales Extintos

"Falta Tan Poco para Nada"

"Novedades Obsoletas del Kamarada Amor"

"Cantar de la Mala Salud"

"Sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo"

"Del otro lado veo un peligro muy grande; sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo", expresó el Indio Solari en una entrevista que se dio a conocer este sábado.

Aclaró que, no obstante, el artista no debe involucrarse de manera total en la política ni militar para no generar una obra "panfletaria". El artista tiene que ser un "francotirador", un "librepensador", sostuvo.

En una entrevista con La Garganta Poderosa, que comenzó a transmitirse este sábado pasadas las 14 por Nacional Rock, cuestionó a la izquierda por estar "sonámbula" y "no reaccionar".

"El contrincante es una locura, un disparate fascista", definió. Hay "gente que se deja llevar por esas ideas, esa actitud y estilo de vida que tienen, robar, negarlo, trasladar los problemas al que está en la vereda opuesta. Hacen las macanas, aparecen los Panamá Papers, pero del otro lado no, la chorra es la señora", ironizó.

