DISCOS DISCOS DISCOS El mendocino Bruno Beguerie, de Perras on the Beach, reúne sus mambos gamers, rappers, lovers y fumones en el primer disco de Joven Breakfast, su side show solista: El lado fresco de la almohada, producido por su hermano Lucca, de Usted Señálemelo ► La cancionista y productora Gianna Sotera subió Serpiente, que se regodea en los dobles sentidos asociados a ese animal (el cambio de piel, lo oculto, la sabiduría) para poner a andar una ajustada maquinaria de pop electrónico ► Lejos en sonido y estilo de las superproducciones globalizadas de la música urbana, El Nicko soltó Soma, su tercer disco, donde producido por Río del Pari (de Intendente) empasta trap vieja escuela con electrónica dura, un fraseo directo y la sensación de haber sido grabado entre humo y violeteras ► Después de varios singles y live sessions, el ensamble de pibas bonaerenses Parkour en el Geriátrico sacó Superyó, con media hora de canciones donde se enciman los gatos memorables, la devoción por chicas de Morón y los fasos fumados hasta el filtro ► Y el rosarino Pablo Barrea canta 33 en su EP debut, donde combina jazz libre y rock progresivo a partir de la sutileza y el trabajo con los espacios y los silencios.

MUCHO TEXTO El ciclo Leer nos convoca, del Ministerio de Cultura, propone encuentros de lectura de textos recientes de autores como Leonardo Oyola, César González o Camila Sosa Villada, los jueves a las 17 en el Museo Casa Ricardo Rojas, gratis.



LA JODITA Para alivianar el hecho de que no tocarán en Buenos Aires (ni ciudad ni provincia) este año, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron su Fiestamentalista, una previa en el Malvinas Argentinas porteño, el 16/6, con estreno en vivo a las 21.30 de su registro en vivo Rock and Roll en Huracán, de su show del año pasado en la cancha del Globo. Además, parte de lo recaudado será a beneficio de Merendeando, y se recibirán donaciones de alimentos no perecederos.



ESTAMOS EN OBRA Los mitos y las realidades de Ernesto Guevara en la jungla boliviana son el eje de Descubriendo al Che: hipótesis desordenada de quién fue el Che Guevara, de Miguel Lozupone (sábados a las 21 y domingos a las 20, El Cultural San Martín) ► Cuatro personajes recorren los vínculos de su pasado en Toda construcción siempre deja polvo, de Belén Bottaro y Georgina Mazzotta, con set en vivo del dj Chezco Beat (viernes a las 21, Teatro Mandril) ► Y los hechos paranormales se acumulan en un hospital psiquiátrico en La noche de los perros, de Emanuel D'Aloisio (sábados a las 21, Poncho Teatro).

HACELA SIMPLE ¿Ya sentiste el olor a nuevo de las canciones que subieron Lou Álvarez (Dentro de mí), Malditos Perros Secuaces (Contratado), Natario (Atardeceres), El Soldado (Early in the Morning), Marcos French (Prima Donna), 2 Tierras (Dueño), Mamelook's (Buenos Aires), Tótem y Tabú (Pompón) y Estani (Media vida)?





