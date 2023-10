"No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato", rapeó Wos durante el show que dio anoche en Morón, en clara referencia a Javier Milei y su alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.



En todos sus recitales, Wos hace una parte de free style, y en ese marco se posicionó en contra del candidato de La Libertad Avanza y en alusión al apoyo recibido por parte del fundador del PRO. Y de la excandidata a presidenta por JxC.



El cantante eligió el Oeste para brindar sus shows de despedida de su segundo álbum "Oscuro Éxtasis" y este fin de semana se presenta en el Playón Deportivo Morón, en Monseñor Enrique Angelelli y Juan Vucetich Portón Auxiliar.



En los últimos dos meses, el argentino hizo una colaboración con Residente, exCalle 13,en el tema "Problema cabrón". Y hace 3 semanas, además, salió su último sencillo "Morfeo" y hasta el momento, no dio señales de un posible nuevo álbum.

Wos agotó entradas para los recitales

El músico Wos, nombre artístico de Valentín Oliva, anunció dos fechas en Buenos Aires para cerrar la gira de su disco "Oscuro Éxtasis", lanzado en 2021. Los shows de este sábado 28 de octubre en el playón deportivo del Estadio de Morón y el 4 de noviembre en el playón del Estadio Centenario de Quilmes, se agotaron el mismo día que salieron a la venta.

El cantante promocionó las fechas con un ocurrente video que subió a su cuenta de Instagram. La escena comienza con un hombre disfrazado de gallo -un guiño para los hinchas del Club Deportivo Morón- que llega a su casa, abre una botella de cerveza -en referencia a la localidad del conurbano sur donde se fabrica una famosa marca de esa bebida- y se sienta frente a un televisor.

El personaje comienza a pasear por los canales en un zapping automático, hasta que se cruza con una publicidad que anuncia "Wos en Quilmes y Morón", aunque el personaje no le presta demasiada atención al comercial. En los segundos finales del video se escuchan los primeros acordes de un tema nuevo.

Wos se consagró a mediados de 2022 con el premio Gardel de Oro por el álbum Oscuro Éxtasis, entre otros cinco premios de esa ceremonia (“Mejor disco de rock alternativo”, “Mejor canción de rock”, “Productor del año”, “Mejor colaboración de música urbana” e “Ingeniería de grabación”). Posteriormente, recibió tres nominaciones en los Premios Latin Grammy y llevó su gira por Argentina, y distintos destinos de Latinoamérica y España.

