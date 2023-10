Este jueves 5 de octubre, como corolario de un ciclo y apertura de lo que se viene, Wos lanzó el segundo adelanto de su inminente tercer álbum. La canción se titula “Morfeo”, y es posiblemente la más exquisita que el rapero sacó hasta ahora. Se trata de una propuesta que, en sintonía con la penumbra estética de su álbum Oscuro éxtasis, apela por un sonido taciturno que por momentos se desdobla para fluir en la psicodelia.

Sin renunciar a la identidad que fue enarbolando, el ganador del Gardel de Oro en 2022 suelta su flow sobre el oleaje onírico que patentó The Flaming Lips (medio espacial, medio noise) y lo pone a dialogar en un rapto experimental con una especie de versión ralentizada de “Charmless Man”, de Blur.

No es fortuito que Valentín Oliva, el nombre detrás del alter ego, haya invocado este sonido, al igual que al dios del sueño (según la mitología griega), para hablar de la delgada línea entre el mundo de lo real y la somnolencia. Poniendo el foco en la cotidianidad. O más bien entre lo dañino y lo necesario de la rutina. El artista expone el inevitable del paso del tiempo, y cómo su cuestionable linealidad rige los destinos de la sociedad. Por momentos tan genéricos y ajenos, y otras veces son tan especiales que existe la sensación de que se puede tomar el control de su evolución. Se trata de un planteo hecho desde el lugar del espectador. Es por eso que el desdoblamiento en la canción no sólo es musical, sino también lírico.

“Parece tan azaroso aquello que nos salva. Se vuelve tan valioso el beso de la calma, el peso de las almas y su abrazo ansioso. Enlazadas entre sí en el borde de la cama. Como si nada me pasara, posando entre miradas desgastadas, pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario. Entre humo y otra reflexión barata. No oculto mis temores porque solo me delatan. Asumo los errores y así no me matan”, espeta el rapero al inicio de la canción. Mientras más adelante reflexiona: “El tiempo ya no suma ni resta. Solo está orquestando su obra maestra. Cada quien desarrolla su papel en esta puesta. Dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra. No molesta, hasta genera alivio. Saber que no se si alguna vez seré yo mismo”.

El video “Morfeo”, lanzado en simultáneo en el canal de YouTube del artista, fue dirigido por NODUERMO, con la producción audiovisual de POSTER y la producción general de Doguito Records. En la puesta audiovisual se puede ver a Wos caminando por el microcentro porteño con actitud natural. Todo parece normal hasta que se nota que todo lo que sucede a su alrededor está yendo en reversa. Esto dispara algunas situaciones surrealistas. La dialéctica entre el tiempo real y lo onírico queda patente a lo largo de la realización, consecuente con el relato del sucesor “Descartable”. Tema lanzado en mayo pasado, y que también será parte del nuevo álbum del MC argentino. Todavía sin fecha de publicación.

“Morfeo” contó con la producción musical de Evlay, arquitecto sonoro que ayudó en la construcción de la impronta sonora de Wos. El rapero le devolvió el gesto en septiembre al prestar su voz para “Investido”, segundo single del nuevo disco de Evlay. Ahí también colabora Santiago Motorizado. También el rapero de 25 años fue invitado por Residente (ex frontman de Calle 13) para participar en “Problema cabrón”, single y video publicados también en septiembre último. “El single presenta una poderosa entrega de letras disruptivas que comparten una posición social”, dice el comunicado del artista boricua. “El final del cortometraje se interrumpe compartiéndole visualmente a los fanáticos que se trataba de un set de película con un elenco principal”.

Wos eligió el conurbano bonaerense para cerrar la histórica gira de Oscuro éxtasis, show al que asistirán por el momento alrededor de 50 mil personas. Debido a que los recitales del 28 de octubre en Morón y el 4 de noviembre en Quilmes están agotados, se abrieron nuevas funciones. Una será el 27 de octubre en la localidad de zona oeste, en tanto que en la de zona sur ya está disponible la del 3 de noviembre. Reencontrarse con los fanáticos y las fanáticas de su país, y llevar su show lleno de potencia por última vez ante su gente, antes de la aparición de su tan esperado próximo álbum, va a ser sin duda una experiencia inolvidable. Preludio de un fenómeno que promete crecer y expandirse.