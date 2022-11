La banda Paramore anunció su regreso a la Argentina para el martes 7 de marzo de 2023 en el marco de su tour por Latinoamérica. La preventa de las entradas se encuentra habilitada en el sitio web de Ticketek para clientes del Banco Patagonia exclusivamente hasta el 23 de noviembre, o hasta agotar stock. En tanto, la venta general será el próximo jueves desde las 12 del mediodía.

El grupo se presentará en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires (Avenida del Libertador 4101). Según la ticketera, el show contará con una única ubicación, que es el campo general. El precio de las entradas es de $21.850 (incluido el cargo por servicio de la página web).

El regreso del trío estadounidense es uno de los más esperados, ya que no tocan juntos en vivo desde hace 4 años, por una decisión de su vocalista, Hayley Williams, quien publicó un álbum solista en dicho período. En tanto, la última vez que la banda pop y rock se presentó en el país fue en 2017 para el Personal Fest.

La gira comenzará en la ciudad de Lima, en Perú, el 2 de marzo. Luego continuará por la capital de Chile, Santiago. Argentina será el tercer destino, mientras que, Brasil y Colombia serán los últimos países latinoamericanos visitados por la banda.

Cómo comprar las entradas para ver a Paramore en Buenos Aires

Las pre venta de las entradas para clientes del Banco Patagonia para ver a Paramore en Buenos Aires el año que viene comenzó este jueves y se extiende hasta el 23 de noviembre, a menos que se agote el stock antes. Luego, el jueves 24 a las 12 horas, comenzará la venta general de las localidades. El precio único de los tickets es de $21.850 (incluido el cargo por servicio de la página web).

Para comprar las entradas, los usuarios deberán:

Ingresar al sitio web de Ticketek y registrarse o ingresar con su cuenta Seleccionar la modalidad "tipo de precio" (preventa o compra general) Seleccionar la ubicación única y su precio ($19.000 + el costo por el servicio) y la cantidad de entradas. Aceptar la modalidad de entrega de los tickets (según se informa, estarán disponibles en el historial de compra, para que se puedan imprimir o presentar desde el celular al ingresar al recinto). Seleccionar el método de pago. En la etapa de preventa, los clientes del Banco Patagonia cuentan con la posibilidad de pagar con un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.

Vuelve Paramore a la Argentina

Paramore, el trío estadounidense de pop y rock alternativo integrado por Hayley Williams (voz), Taylor York (guitarras) y Zac Farro (batería) se formó en Tennessee, en 2004, y en 2008 fueron nominados por primera vez a un premio Grammy como Mejor Nuevo Artista. El mismo año ganaron dos premios Teen Choice Awards como Mejor Banda de Rock y por Mejor Canción de Rock (“Decode”), la cual fue parte de la banda de sonido de Crepúsculo, junto con “I Caught Myself”.

También formaron parte del soundtrack de Transformer: el lado oscuro de la luna, con el tema “Monster”. En 2015 la banda ganó el GRAMMY a Mejor Canción de Rock por “Ain’t it Fun”.

En enero de 2022 la banda anunció que comenzaría a grabar su sexto álbum de estudio, el que será íntegramente publicado en febrero de 2023. Es el primer trabajo discográfico que Williams, York y Farro graban juntos de principio a fin.



El trío acaba de publicar el single “This is Why”, adelanto de su próximo álbum que será publicado en febrero de 2023, algunas semanas antes de su presentación en el país .A pesar del impasse en los conciertos -fueron 4 años con casi 2 de pandemia incluidos-, sus fans se han mantenido fieles y conectados con su música de forma incondicional.