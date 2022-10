En los próximos días se llevará a cabo la primera edición del festival"When We Were Young" (Cuando éramos jóvenes, en español) evento que reunirá a bandas e intérpretes del punk rock y géneros derivados que dominaron la escena durante los 90 y los 2000.

El mismo se realizará el 22, 23 y 24 de octubre en el predio Las Vegas Festival Grounds, ubicado en la reconocida ciudad del estado de Nevada (EE.UU.).

Entre los principales artistas que tocarán en esta edición están las bandas My Chemical Romance, liderado por Gerard Way, y Paramore, de la reconocida Hayley Williams. Además, se sumarán los shows de la canadiense Avril Lavigne, del grupo Bring Me The Horizon y A Day to Remember, y de al menos 50 agrupaciones y solistas más.

La particularidad de la organización del "When We Were Young" es que solo participarán artistas del rock que estuvieron activos desde 1990 hasta el 2009, lo que llevará a todos los asistentes a disfrutar de la nostalgia de aquellos años, que estuvieron influenciados por subgéneros como el emo punk, el pop rock, el garage rock y el skate punk.

La repercusión del festival fue tan grande que las entradas se agotaron en pocas horas y se habilitó una lista de espera para aquellos tickets que fueran devueltos. Los precios para el evento rondaron entre los 249 y los 519 dólares, además de ofertas y paquetes especiales con servicios de comida y hasta hospedaje.



Segunda edición, con Blink 182 y Green Day a la cabeza

El martes pasado y 10 días antes del primer megaconcierto, Live Nation anunció la venta de entradas para la segunda edición del "When We Were Young" para el 2023, que volverá a realizarse en el mismo Las Vegas Festival Grounds.

La empresa productora del evento elevó más la apuesta y para la segunda vuelta tendrá como headliners a Green Day y a Blink-182, que volverá a reunirse, luego de que el vocalista Tom DeLonge abandonara la banda en 2015 y que Mark Hoppus fuese diagnosticado de cáncer en 2021.

Además, para el año que viene se sumarán las famosas bandas Good Charlotte, Simple Plan, 5 Seconds of Summer y 30 Seconds to Mars, entre otras.

El regreso de Blink-182

La banda, que interpretó éxitos como "I Miss You"; "All The Small Things"; "What's My Age Again?", anunció una nueva gira mundial a través de un video subido a redes sociales, en el que los fanáticos expresaron su deseo de ver al grupo unirse.



Asimismo, se confirmó el reencuentro de los miembros originales de la banda: Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge.



Blink-182 lanzará su nuevo sencillo "Edging" así como la venta de los tickets para toda la gira, que llegará también a Buenos Aires, como parte del Lollapalooza 2023.

La exitosa agrupación fue formada en Poway, California, en 1992 y ha vendido más de 13 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 35 millones de álbumes en todo el mundo.

En 2011, el diario The New York Times afirmó que "ninguna banda punk de la década de 1990 ha sido más influyente que Blink-182″.

