#Festivalipsis Lollapalooza Argentina confirmó la grilla de artistas que integrarán su edición 2023, del 17 al 19/3 en el Hipódromo de San Isidro: encabezan Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Rosalía y Lil Nas X, más locales como Trueno y Marilina Bertoldi, las vueltas de Usted Señalemelo y Catupecu Machu, una nueva oportunidad para ver a Rojuu y una selección de artistas cancioneros de la nueva generación local.

#SessionConAmor Con un set a puros clásicos, Los Auténticos Decadentes partuzearon el ciclo Full Sessions de YPF, con toda la multitudinaria banda fiestera metida en una estación de servicio adaptada más feat de Ivonne Guzmán. Además, el platense Juan Irio registró el especial Todas tus manzanas, con seis versiones acústicas en estudio; y el venezolano Fabro, radicado en CABA, entregó su Fabro’s Live Session, con tomas acústicas para Suelta, sola y tranquila y el mashup de Madrid y No son horas.



#VideosConCrema La Piba Berreta aka Luludot Viento aka la cantante de Lxs Rusxs Hijxs de Putx subió el video de La cocotera, un flash ribereño kitsch, freak y popular. The Otherness dropeó A New Resistance, un ensueño multicolor de montañas, cielo, rocas y mar patagónico alrededor de un encuentro juvenil. Guillermo Beresñak subió Viviana, con introversión y baile a cielo abierto por las calles de Madrid. Y Uma destapó Pieles rosas, una aventura sexy texturada en látex bajo rigurosa y conceptual paleta de color rosado.

#CualquieraPuedeGooglear Clic tecno: el espacio de innovación y tecnología Campus Summit Argentina ofrecerá workshops y charlas a cargo de Maddog Hall, de Linux; Clara O’Farrell, de la NASA; y Assier Arranz, de NVIDIA (miércoles 12/10 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires). Clic sobre tablas: el Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos Que Venimos tendrá talleres, charlas y obras con protagonistas teens y participación de referentes como Javier Daulte y Mosquito Sancineto, entre otrxs (del miércoles 12 al domingo 16/10 en el Cultural San Martín, gratis). Clic giratorio: Kaleb di Masi iniciará en octubre su Perreo Místico World Tour, con toques en Italia, Inglaterra, España y Francia. Clic de ciencias: la muestra colectiva Trazos biometrales, curada por Marina Christe y Heidi Jalkh, propone la flashera integración de sistemas biológicos al servicio del diseño, la industria y la tecnología; desde el jueves 13/10 en El Recoleta.

#JoystickDivision ¿2023 es pasado mañana? 2023 es pasado mañana. EA soltó tráiler de jugabilidad para la remake de Dead Space, que bajará a la nueva generación de consolas el 27/1, a 15 años de su edición original, con precompra ya disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC; y además junto a Koei Tecmo presentaron Wild Hearts, un AAA de caza de bestias fantásticas pautado para el 17/2. Mientras que Bandai Namco ya ofrece las versiones next gen de las entregas Man of Medan y Little Hope, de su saga de The Dark Pictures Anthology, y prepara la llegada de Dragon Ball Z: Kakarot a la actual camada de consolas para el 13/1, mismo que día en el que también publicará One Piece Odyssey.



#HacelaSimple En la playlist siempre hay más lugar, y ahí entran las canciones nuevas del trío Magios (Lo artificial, con colaboración de Bistué), de Ine Maguire (Domingo), de Penny Peligro (La visión, con feat de Lea Franov), de Ryan (No es una novela), de Excursionistas (Bailaré sobre tu tumba), de la marplatense Cintia Belén (Vértigo), de Gio Cebao (Honney), de Mila Farrás (Azul) y de Amplilabial (Ítalo).





