En la previa de una nueva presentación de Lionel Messi y su Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino le bajó la espuma a la posibilidad de sumar a otro crack de la Selección Argentina al equipo estadounidense.

"Me hago eco de todo lo que se comenta y se dice. No hace falta que hable de las cualidades que tiene Ángel (Di María) pero, sinceramente y más allá de que faltan casi dos meses para que vuelva a abrir el libro de pases, me cuesta encontrar de qué forma Inter Miami podría contratarlo. No se me ocurre", dijo el DT en la conferencia de prensa al partido de este sábado en Canadá, ante Montreal.

"Deportivamente no hay ninguna duda (sobre la aportación de Di María), pero se tienen que dar situaciones muy especiales. Nosotros ya tenemos un plantel que estamos dentro del presupuesto que pide la MLS pero no tenemos forma de traer a alguna otra figura, ni a Ángel ni a ninguna otra figura. Hasta que no cambien las reglas me parece que por el momento va a ser difícil", cerró el exNewell's.

Gerardo "Tata" Martino. (AFP)

Di María finaliza contrato con el Benfica de Portugal este 30 de junio y ya le bajó el pulgar a una vuelta a Rosario Central, cosa que se daba por sentada hasta hace unos meses. En consecuencia, el crack de 36 años quedará libre y Miami sonó como un posible nuevo destino dada su cercanía con Messi.

Vale recordar que Fideo se estará retirando de la Selección en esta Copa América, que se jugará entre el 20 de junio y el 14 de julio en Estados Unidos. Acaso la gran figura de la final de Qatar 2022 junto a Dibu Martínez viene de ser titular en los últimos dos amistosos del equipo (El Salvador y Costa Rica) pero jugó poco en las Eliminatorias, saliendo desde el banco ante Uruguay y Brasil y perdiendo en consideración respecto de Nico González. En lo que va de temporada en Benfica, Di María lleva 16 goles y 15 asistencias en 47 partidos jugados.

A qué hora y cómo ver al Inter Miami

Mientras tanto, el Inter Miami buscará prolongar su buen momento este sábado desde las 20:30 ante el Montreal. El equipo de Messi marcha puntero en la Zona A con 24 puntos en 12 partidos, diez por delante del Charlotte, el último en clasificarse a playoffs. Los canadienses, donde juega el uruguayo exHuracán Matías Cóccaro, están 11º de 15 con 12 unidades. El partido sólo se podrá ver con la MLS Season Pass de Apple TV.

El Miami viene de golear 6 a 2 al New York FC con la friolera de cinco asistencias por parte de Messi. El capitán del equipo lleva 10 goles y 9 pases gol en 8 partidos en lo que va de torneo. En aquel encuentro el uruguayo Luis Suárez marcó un triplete (lleva 12 tantos en 15 partidos desde su llegada) mientras que también se lució el enganche paraguayo exRacing y Defensa, Matías Rojas, con dos goles y muy buenas conexiones con Messi en apenas su segundo partido con la camiseta rosa.

Ante los neoyorquinos también sorprendió Martino con una defensa 100% argentina, compuesta por el lateral exBoca Marcelo Weigandt, el central exRacing Tomás Avilés, su colega exArgentinos Nicolás Freire, y el lateral exNewell's Franco Negri, quien reemplazó al lesionado Jordi Alba. Los otros albicelestes del equipo, Federico Redondo (exArgentinos) y Facundo Farías (exColón), están marginados por lesión.