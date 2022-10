Billie Eilish será una de las figuras fuertes que tendrá el Lollapalooza Argentina 2023, evento del que este martes se conoció la grilla completa. Será su primera presentación en el país, y la revancha para los fanáticos argentinos de la multipremiada artista y referente pop, luego de que en 2020 la pandemia obligó a cancelar los shows en Buenos Aires en el marco de su gira mundial "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Pese a tener solo 20 años y una -aún- breve carrera artística, la autora de temas como "Bad Guy" bate récords: tiene más de 49 millones de oyentes mensuales en Spotify, su canal de YouTube tiene 46,8 millones de suscriptores y en Instagram, la siguen más de 100 millones de personas.

Su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vendió más 6 millones de copias mundialmente hasta la fecha, y la convirtió en la primera artista nacida en los 2000 con un álbum en el número 1 de Billboard. En 2020, además, ganó el Grammy a Disco del Año.

En Argentina las entradas para los shows que tenía previstos en el DirecTV Arena en 2020 se agotaron apenas salieron a la venta, y ahora la cantantutora -precursora del subgénero musical "sad pop" (pop triste)- podrá presentar ante sus fans los hits de sus discos When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever.



Este año, en una entrevista con David Letterman para el programa de Netflix My Next Guest Needs No Introduction, cómo es vivir con Síndrome de Tourette, que le fue diagnosticado en su infancia. Allí indicó que "padece" la enfermedad, y que si la graban "durante mucho tiempo, vas a ver muchos tics". Pero que pocas veces habla del tema, porque lo considera "raro".

Nace una estrella: los primeros años de Billie Eilish



Eilish nació en 2001 en Los Ángeles, Estados Unidos, y viene de una familia de artistas: sus padres -de raíces escocesas e irlandesas- actúan, componen y escriben guiones. Y su hermano mayor, Finneas O'Conell, es actor y productor musical, y la ayuda a componer sus canciones. En su infancia aprendió a cantar en un coro local y a tocar instrumentos como el piano y el ukelele.

En octubre de 2015, aún siendo adolescente, se volvió un fenómeno viral con la publicación del single “Ocean Eyes” en SoundCloud, canción que escribió su hermano y ella interpretó. Fue, además, el puntapié de su canal de YouTube, donde subió el videoclip del tema en el que baila una coreagrafía que ella misma inventó.

Eso le valió un contrato con Interscope Records, sus primeros premios y reconocimientos de la Recording Industry Association of America (RIAA), asociación que agrupa las discográficas en ese país, Netflix la convocó para ser parte de la banda sonora de 13 reasons why, hizo giras y en 2018 fue telonera de Florence and the Machine.



En 2019, el lanzamiento de su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la llevó al estrellato. Con 14 temas, entre los que están los hits "Bad guy", "Bury a friend", "When the party's over", y "You should see me in a crown", vendió más 6 millones de copias y la convirtió en la primera artista de los 2000 con un álbum en el número 1 de Billboard. En los Premios Grammy 2020 ganó el premio a Disco del Año, Grabación y Canción del Año, Mejor Artista Nuevo, Disco Pop Vocal y Disco No Clásico.

Así, se convirtió en el álbum femenino más premiado en la historia de los Grammys, empatando con "21" de Adele. Ante, el único que había logrado arrasar en los premios principales había sido Cristopher Cross, hace 39 años. Ese mismo año, su hermano Finneas, con 22 años, fue elegido como el productor del Año más joven.

En julio de 2021 salió su segundo disco, Happier than ever, con 16 canciones, que debutó en la cima del Billboard 200 de Estados Unidos y encabezó las listas de éxitos en otros 20 países.

Además de los Grammys consiguió dos American Music Awards, cuatro iHeartRadio Music Awards, tres MTV Video Music Awards, tres Teen Choice Awards, y un premio Brit. En marzo de 2022 ganó un Premio Oscar a la "Mejor canción original" por "No time to die", tema principal de la banda sonora de James Bond, No Time to Die (2021), la úlima película del 007.

Distinciones por su activismo ambientalista

Además, en agosto de este año, Billie Eilish y su madre, Maggie Baird, fueron homenajeadas por la Environmental Media Association (EMA, en inglés) por su trabajo a favor del cuidado del medio ambiente.

Ambas se llevaron el premio EMA "Missions in Music", luego de que la entidad las calificara como "modelos a seguir para comportamientos sostenibles" por los trabajos realizados en última gira mundial de la intérprete, "Happier Than Ever: The World Tour", en la que crearon "Overheated" (Sobrecalentado, en español), una serie actividades centradas en el clima que incluyen intercambios de ropa, proyecciones de documentales y conversaciones sobre la comida en base a plantas como parte de un esfuerzo por comunicar temas relacionados con la moda sostenible y alentar a los fanáticos a participar de este movimiento.

La madre de la artista es la titular de "Support + Feed", una organización sin fines de lucro que combate la inseguridad alimentaria y la crisis climática con alimentos de origen vegetal.

