La estrella pop estadounidense Billie Eilish contó en una entrevista cómo es vivir con Síndrome de Tourette, que le fue diagnosticado en su infancia. En la nota que dio a David Letterman para el programa de Netflix My Next Guest Needs No Introduction, la joven artista indicó que "padece" la enfermedad, y sostuvo que si la graban "durante mucho tiempo, vas a ver muchos tics".

Los tics que señala Eilish son los movimientos musculares rápidos y repetidos que incluyen sonidos o vocalizaciones; característicos del síndrome. El Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta en la infancia o en la adolescencia, y el primer síntoma o el más habitual es un tic facial, con un parpadeo, o con una contracción de la nariz.

La cantante contó además que fue diagnosticada cuando era pequeña y que pocas veces habla del tema, porque lo considera "raro".

En la entrevista le dijo a Letterman que prefiere no hablar del tema, por que no es cómodo. En este sentido expuso que “la reacción más común de la gente es reírse, porque piensan que estoy tratando de ser divertida”, resaltó.

“Piensan que estoy haciendo 'tic-tac' como un movimiento divertido, algo que me hace sentir mal”, concluyó en la entrevista.