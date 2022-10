El festival Lollapalooza confirmó este martes el line-up completo de artistas que se presentarán en la edición 2023 en la Argentina. Billie Eilish, Drake, Rosalía, Blink-182, Tame Impala y Lil Nas X encabezan la grilla de los shows que se realizarán entre el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Otros músicos y bandas internacionales que darán el presente son Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse y Villano Antillano.

En tanto, de la escena local, los representantes serán María Becerra, Trueno, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta, Chano, Diego Torres, y bandas como Usted Señálemelo y Catupechu Machu, entre otros.







Cómo comprar entradas para Lollapalooza 2023

A partir de la publicación del Line-up 2023 del Lollapalooza Argentina, el festival habilitó un nuevo abono de entradas, con la posibilidad de comprar pases para los tres días o tickets individuales para alguna de las fechas.

El valor de las entradas para los tres días del Lollapalooza Argentina 2023 es de $50.000 (más los costos del servicio), y se puede pagar en 6 cuotas sin interés de $8.333 (más los costos del servicio) con las tarjetas Santander y American Express, a través de All Access. No se podrán adquirir más de cuatro entradas por persona.

La preventa de entradas para el Lollapalooza Argentina 2023 comenzó el 5 de julio y se agotó a las pocas horas.

Qué es el Lollapalooza y cuándo desembarcó en la Argentina

Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, Foo Fighters y Martin Garrix fueron algunas de las estrellas internacionales que hicieron vibrar el inmenso predio del Hipódromo de San Isidro a comienzos del 2022. Además, el festival contó con presentaciones de figuras emergentes de la música argentina como Duki, Emilia, Dillom y Nicki Nicole. Se estima que el evento convocó a más de 300 mil personas.

Producido por DF Entertainment, C3 Presents y el fundador de Jane's Addiction, Perry Farrell, Lollapalooza Argentina se realiza durante tres días repartidos en cinco escenarios por los que pasan alrededor de 150 artistas internacionales y locales.

El festival cuenta además con patios gastronómicos, espacios dedicados a la concientización del cuidado del medio ambiente, esculturas, arte cinético, arte digital y un escenario destinado exclusivamente a las infancias, conocido como Kidzapalooza.

Desde su primera edición local, en 2014, pasaron alrededor de 650 artistas que dejó algunos momentos memorables, como la unión en el escenario de Jack White y Robert Plant o la última actuación de Foo Fighters con Taylor Hawkins en la batería, pocos días antes de su muerte, ocurrida el último 25 de marzo.

El line up completo del Lollapalooza 2023

Drake

Billie Eilish

Blink-182

Tame Impala

Rosalía

Lil Nas X

Jane’s Addiction

The 1975

Armin Van Buuren

Jamie XX

María Becerra

Trueno

Kali Uchis

Fred Again

Claptone

Tove Lo

Usted Señalemelo

Alison Wonderland

Melanie Martínez

Diego Torres

Chano

Mora

Conan Gray

Wallows

Tokischa

Danny Ocean

Dominic Fike

Bresh

Purple Disco Machine

Marilina Bertoldi

Gongon City

Alvaro Diaz

Cigarettes After Sex

Polo & Pan

Catupecu Machu

Rise Against

Omar Apollo

Callejero Fino

Cami, Aurora

John Summit

Ryan Castro

Dante Spinetta

Rei

Gera Mx

Villano Antillano

Nafta

Young Miko

Modest Mouse

Hot Milk

Yungblud

Sofi Tukker

100

Gecs

Elsa y Elmar

Rojuu

Guitarricadelafuente

Rusowsky

Ralphie Choo

Suki Waterhouse

Oscu

Alejo Isakk

Papichamp

1915

Angela Torres

Silvestre y La Naranja

Muerejoven

Gauchito Club

Broke Carrey

The Change

Judeline

Odd Mami

Connie Isla

Oh! Dulceari

León Cordero

Nora En Pure

Camilú

Plastilina

An Espil

Delfina Campos

Paz Carrara

Melanie Williams & El Cabloide

Florian

Kchiporros

Mia Zeta

Soui Uno

Panther

Sassyggirl

Friolento

Mora Navarro

Guillermo Beresñak

Nani

Flaca

