HISTORIETAS + FIAMBRE MODERNO EN LA MANZANA DE LAS LUCES

Este sábado se viene una jornada intensa de charlas, talleres y música, comenzando con una gran feria de historietas seguida de conversatorios sobre procesos creativos, humor gráfico y creación de personajes con la presencia de Mukor Bazan, Leandro Mansilla, Gus Casals, Lubrio y muches más. El cierre estará a cargo de Fiambre Moderno, el dúo formado por el dibujante e historietista Gustavo Sala y el músico y productor Juampi Malvasio aka Electrochongo con su pop grotesco y sus letras que hablan de cuestiones materiales y por momentos, existenciales. Programación completa en Instagram: @manzanadelasluces_oficial. Sábado 13 de enero desde las 15 en La Manzana de las Luces, Perú 272.

AVANT PORN EN WUNSCH GALLERY

Inauguró la muestra de pornografía gay experimental en la década de 1970 con curaduría y archivo de Ilsa Wolf, curadora, investigadora y DJ: Una serie de piezas que componen un recorrido de películas, fotografías, afiches y revistas de cultura gay de la década de 1970 que abre la discusión sobre si la pornografía puede ser o no arte. En esta muestra, las obras expuestas responden afirmativamente: la pornografía puede ser arte, y un arte muy poderoso. En el marco de este montaje y archivo, también se abre un ciclo de cine que comienza este jueves 18 de enero a las 20 con la proyección de "Boys in the Sand" de Wakefield Poole. Más información en Instagram: @wunschgallery. Se puede visitar de martes a viernes de 15 a 19 (con cita previa) en Godoy Cruz 1648, Timbre W.

FIESTAS

La Putx. Arranca el año a puro pop y perreo con la fiesta más queer para retomar los bailes pendientes del 2023 con quienes se quedaron en Buenos Aires y buscan un parador y una colonia de vacaciones nocturna. Viernes 12 de enero a las 23:59 en el Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2959.

Club 69 Súper Sábado. Nueva edición de la fiesta descontrolada con un line up que promete a las estrellas asiduas del Club y unas cuantas sorpresas, para fluir en una continuidad de fenómenos sonoros y luminosos entre el happening y el show descontrolado, comandado por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los nuevos Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 13 de enero a las 23:59 en Niceto Club, Niceto Vega 5510.

Chica Fest. Llega una nueva edición de la fiesta más movida para bailar toda la noche con los sets y las bandejas explosivas de Cairo, JDKacz y Toto Comet. Sábado 13 de enero a las 23:55 en Batacazo Cultural, Medrano 627.

Plop! Este viernes la fiesta queer porteña se pone el traje de baño para su edición de enero con puro sabor a pop, música, tragos y sudor en la pista. Viernes 12 de enero a las 23:55 en Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

TERTULIAS

Putivuelta veraniega 2000’s. El club arcoíris no se toma descanso y por eso este sábado y todos los sábados de enero hay entrada free toda la noche para disfrutar de los Happy Hour y 2x1 de tragos, fiesta, noche de cine, karaoke Drag Nite y DJs sets de Charlee Espinosa, Galán y Fabián Jara hasta que salga el sol. Sábado 13 de enero desde las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

RECITALES

Júpiter en casa. Se presenta en formato solo set para tocar mucha música en vivo y presentar "Ya es grande, toca sola" en el club arcoíris, con bebidas, comidas, tragos y dos patios para escuchar y bailar. Viernes 12 de enero a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Jam Queer Feliza. Si querés hacer música y no tenés con quién, este domingo podés ir a la jam queer con tu instrumento y arrancar a tocar lo que quieras con quien quieras. Invitado especial: Rudy Morales, coordinación de Kris Alaniz. Domingo 14 de enero desde las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TEATRO

Peter Pank

Kabaret Elektro Pank. Llega la primera función del año del show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida al mítico cabaret del under porteño: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Viernes 12 de enero a las 22 en La Greco Bar, Perú 269.

El corazón del daño. Estrena la obra de María Negroni con protagónico de Marilú Marini y dirección de Alejandro Tantanian: un monólogo que se traslada desde lo íntimo a lo artístico para reflexionar sobre el presente, el ayer y el mañana de las relaciones materno-filiales. Estreno: miércoles 17 de enero a las 20. Funciones: miércoles, jueves, viernes y sábados a las 20 y domingos a las 18:45 en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857.

Muchacho de luna. Vuelve a las tablas la obra de Oscar Barney Finn que recorre el universo lorquiano a través de textos escogidos de su obra en una puesta muy particular, con protagónico de Paulo Brunetti y la participación de Ligüen Pires. Viernes 12 y sábado 13 de enero a las 20 en el Palacio Noel, Suipacha 1422.

PODCAST

Decisiones. Ya se pueden escuchar los primeros cuatro capítulos del podcast de Católicas por el Derecho a Decidir y Parque Podcast, sobre las historias del acceso al aborto legal en Argentina y las redes que se fueron construyendo en los últimos años en diferentes provincias para garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Disponible en Spotify: Decisiones. Historias sobre el acceso al aborto legal en Argentina.

TALLERES

Mosquito Sancineto

Mosquito Sancineto x 2. Inscripciones abiertas para el nivel inicial de intensivo de impro teatral dictado por el ícono del under argentino y la improvisación escénica Mosquito Sancicento. Ocho clases durante los meses de febrero y marzo, los miércoles de 19:30 a 21:30 en el Teatro El Popular, Chile 2080. Además, técnicas de Impro, entrenamiento, capacitación y producción para niveles avanzados, con producción de muestra al finalizar el Intensivo: ocho clases a full los jueves de 19 a 21:30 enviando un mail a [email protected]. Informes e inscripciones a [email protected]

Longplay: Clown + Canto. Taller dictado por Maru Dorrego, dirigido a personas desafinadas y afinadas con alguna experiencia previa en la técnica del clown y muchas ganas de cantar: ¿Cómo construye y deconstruye el payaso su canción? ¿Cómo se la apropia? Se investigarán y probarán las múltiples posibilidades que lxs clowns encuentran para cantar sus canciones. Miércoles 17 de enero de 19 a 22:30 en Gliptodonte, Leopoldo Marechal 1160. Informes e inscripciones a [email protected]

Modalidades de lo (Auto)biográfico en la escritura teatral. En febrero vuelve el espacio coordinado por el dramaturgo, actor y director Martín Marcou junto a Rodrigo Marcó del Pont: 6 encuentros + 1 Fogón Zoom para leer los materiales producidos en busca de la exploración de las modalidades dramatúrgicas que trabajan sobre la propia vida o la vida de otras personas, para realizar la construcción de textos y espectáculos teatrales haciendo foco en algunas creaciones de la escena actual en Europa y América Latina. Modalidad online, los sábados de 10:30 a 13. Informes e inscripciones a [email protected]

Continuación de ideas diversas. Siguen abiertas las inscripciones para el taller de amplificación para proyectos artísticos existentes o inexistentes dictado por Wo Portillo del Rayo y Mercedes Halfon. Prosa, poesía, visuales, audiovisuales y escénicas mediante un taller intensivo, presencial, de dos jornadas extendidas para descubrir la potencialidad de nuestras ideas a partir de consignas individuales y grupales, lecturas, escritura y reflexión. Sábados 17 y 24 de febrero de 9 a 13 en Zelaya, zona Abasto. Más información e inscripciones a [email protected]

CONVOCATORIAS

Agenda 2024 en JJ Circuito Cultural. El espacio cultural transfeminista y barrial de Balvanera continúa recibiendo propuestas de proyectos culturales, talleres, cursos y actividades artísticas de todo tipo que deseen formar parte de su espacio y agenda del 2024. Toda la información en linktr.ee/jjcircuitocultural

Feria Migra de Verano en MDQ. La feria de arte impreso Migra abrió su convocatoria para la primera del año, rodeada de playa y sol en el Club Tri, 20 de Septiembre 2650, Mar del Plata. La feria se realizará en dos jornadas los días 17 y 18 de febrero de 18 a 00 con entrada libre y gratuita. Hay tiempo de aplicar hasta el 25 de enero. Formulario y más información disponible en Instagram: @migramigra

MAR DEL PLATA

Reina en el Gondo. El unipersonal escrito y dirigido por Natalia Villamil con protagónico de Maiamar Abrodos continúa sus funciones en la Feliz, situado en un patio rodeado de plantas, historias y las voces del Gondolín, el mítico hotel ubicado en el barrio de Villa Crespo, recuperado y autogestionado desde hace décadas por y para la comunidad travesti trans que allí habita. La obra está inspirada en el libro "Reunión: Cuatro Legendarias en el Hotel Gondolín" de Dani Zelko, Marlene Wayar, Marisa Acevedo, Zoe López y Viviana Borges. Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de enero a las 22 en la sala Nachman del Teatro Auditorium, Av. Patricio Peralta Ramos 2280.