Bizarrap y Daddy Yankee revolucionaron las redes sociales y se convirtieron en tendencia en los motores de búsqueda como Google Trends tras el anuncio de una colaboración entre ambos, en lo que será el regreso del cantante puertorriqueño tras su retiro de los escenarios y la vuelta de un lanzamiento en formato "Music Session" del productor discográfico.

Para los fanáticos del compositor argentino y los nostálgicos del reggaetón, la denominada "BZRP Music Session #0/66", que tendrá su estreno este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 hora argentina, será un momento único y esperado que promete ser uno de los lanzamientos más destacados del año.

Qué es lo que más se buscó en Google sobre Bizarrap y Daddy Yankee

Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53

La nueva entrega de la saga “Music Session” de Bizarrap trajo a la memoria de todos una de las colaboraciones más virales del productor discográfico, realizada junto a la artista colombiana. La misma cosechó más de 14.31 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en Spotify a nivel mundial.

Luck Ra

El cantante cordobés fue uno de los que también saltó en los buscadores, ya que la última sesión que produjo Bizarrap fue con el propio artista. Los seguidores de BZRP llevaban casi once meses aguardando por una Music Session del productor. “Luck Ra || BZRP Music Sessions #61” fue estrenada el 27 de diciembre de 2024 y cuenta con casi 56 millones de visualizaciones en YouTube.

Franco Colapinto

El piloto argentino de Alpine apareció entre los nombres más buscados en referencia al anuncio de la sesión. Es que el corredor de Fórmula 1, además de ser amigo del BZRP, fue uno de los primeros en comentar el posteo de Instagram que anunciaba la colaboración. "Aaaaaaaaa volvió con todo averigua bien paaaa", publicó el pilarense, desatando la locura de todos sus fans.

Seguí leyendo: