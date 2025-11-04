El Indio Solari está de regreso. El propio artista fue quien compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un post que lo muestra grabando junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en un estudio. De inmediato, los fanáticos expresaron su felicidad y entusiasmo, que llenaron la publicación de comentarios.

Por primera vez en mucho tiempo, el Indio se mostró activamente en un estudio de grabación, dando fe de su involucramiento en la creación de nuevo material. Las imágenes publicadas no solo lo capturan grabando voces para futuros proyectos, sino también en la intervención directa del producto final, ya que se lo puede ver junto a otros músicos de la banda, apreciando la pieza recién grabada.

En septiembre, el músico ya había dado un adelanto, cuando subió una imagen en Luzbola, el estudio de grabación que utiliza con la banda. Ahora, el nuevo post funciona como una confirmación definitiva: se vienen nuevas canciones.

La noticia llega en un momento de alta actividad para la banda. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tienen programadas presentaciones para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, y ya se encuentran vendiendo las últimas entradas.

Tal es así que, el reciente posteo del Indio despertó la expectativa entre los fanáticos de cara a los inminentes shows de La Plata: se especula sobre si el artista aparecerá en el escenario a través de un holograma, una modalidad que ya ha utilizado la banda en presentaciones anteriores, o si podría haber algún tipo de intervención inesperada sobre el escenario.

