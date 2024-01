Desde el Gobierno de la Provincia de La Rioja, emitieron un comunicado respecto de la noticia que nuevamente puso en agenda el caso de 1060 personas del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, quienes fueron dados de baja por supuesta incompatibilidad.

Tras el pedido de indagatoria a funcionarias y funcionarios que otorgaron los beneficios realizados por la La Jueza federal María Carmona, El Ejecutivo indicó que según lo expresado en el informe IF-2021-126061188-APN-UEPNISPYDLPT#MDS en la sección “Anexo: Lineamientos generales y operativos del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo’ y más específicamente en el artículo 8.2 “Ingreso protegido al empleo” se indica explícitamente que “Los titulares que hubieren ingresado al mercado formal de empleo o fueran empleados por una unidad productiva registrada en este PROGRAMA y como producto de la relación laboral, de tiempo parcial o bajo régimen especial de contratación, y percibieren una remuneración menor al cien por ciento (100%) del salario mínimo, vital y móvil, mantendrán su permanencia en el PROGRAMA, y percibirán un porcentaje del subsidio de tal manera que el mismo complemente los ingresos obtenidos para equipararlos a un Salario Mínimo Vital y Móvil”.



También que “Los titulares que hubieren ingresado al mercado formal de empleo y como producto de la relación laboral, de tiempo parcial o bajo régimen especial de contratación, percibieren una suma de hasta el 50% del salario mínimo, vital y móvil, mantendrán su permanencia en el PROGRAMA y percibirán el monto total del subsidio, hasta tanto se mantengan las condiciones laborales expuestas”.

De igual manera precisa que “Los titulares que hubieren ingresado al mercado formal de empleo y sus ingresos superen el Salario Mínimo Vital y Móvil, mantendrán su permanencia en el PROGRAMA durante el primer año de la relación laboral, con suspensión de la percepción del subsidio de carácter personal, en tanto continúe vigente dicha relación de empleo (Ingreso Protegido al Empleo)”.

En ese sentido aclararon que “se habla de personas que tenían una retribución inferior a $156 mil pesos, en algunos casos con percepciones del 50 por ciento de ese importe es decir, 78 mil pesos y que en ningún caso -como se indicó- podía superar el Salario Mínimo Vital y Móvil”.

“El Potenciar Trabajo tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de sus beneficiarios y posibilitar el mejoramiento progresivo de sus ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica, eso se respetó: no se trata de funcionarios ni de empleados de planta sino que todos los beneficiarios tienen vinculación laboral a través de becas, contratos, programas”, se resaltó.

“Las bajas o cruces lo hace la ANSES. Puede que haya algunos casos puntuales en lo que esos beneficiarios ingresaron este año a planta y el cruce de datos para realizar la baja estuviera demorado por el proceso administrativo habitual. No son empleados que se encontraban en esta situación desde hace años”, explicaron.

Remarcaron que “el ingreso social del Potenciar Trabajo es complementario y no prohíbe ni inhibe que el beneficiario del mismo tenga otra actividad (mientras no se un trabajo asalariado efectivo) para alcanzar el total del salario, que además en una coyuntura inflacionaria como la actual siempre está desfasado. Si no se efectivizó oportunamente la baja del Potenciar es porque el sistema nacional no detectó incompatibilidad”.

Finalmente destacaron que “en La Rioja se vienen llevando adelante distintas políticas públicas tendientes a generar puestos de trabajo y en ese sentido, existe un compromiso firme desde el inicio de la gestión del gobernador, Ricardo Quintela, de convertir los planes sociales en empleo genuino que garantice además de un salario digno, la posibilidad de realizar los aportes jubilatorios y de obra social correspondientes”. “Esto se vino haciendo teniendo como eje de gestión al pan, techo y trabajo, con un Estado presente”, concluyó el comunicado.