"Es un bombardeo. Estamos frente a una fuerza de ocupación", dijo Andrés "Cuervo" Larroque. El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad agregó que se trata de "una situación tal de agresión desde el gobierno de Javier Milei hacia el conjunto de la sociedad que se equipara a eso". El funcionario destacó que si bien durante la campaña electoral, La Libertad Avanza (LLA) planteó resolver problemas como el de la inflación, las medidas tomadas durante el primer mes de mandato del libertario "sólo agravan contundentemente la situación que veníamos padeciendo" y agregó que "nadie votó para estar peor".

Además de dar cuenta de la gravedad de la situación social, en declaraciones radiales, Larroque marcó un contrapunto con la gestión que comanda Axel Kicillof: "desde el Estado provincial estamos multiplicando esfuerzos para contener, dado que veníamos de alta inflación y complejidades, pero se agravó todo".



Otro de los ejes abordados tiene que ver con la devaluación y, en ese sentido, el ministro aseguró que se trata de una "devaluación inducida" a la que caracterizó como "la más grande de la historia". Aunque hizo hincapié en que no es una experiencia aislada. Por el contrario, señaló que "las políticas liberales siempre tienen estos resultados: recorte, ajuste y no funcionan". Lejos de interpretarlo como un malestar exclusivo del sector político al que representa, aseguró que "hasta los editorialistas de los grandes medios afirman que es muy difícil que el Estado no intervenga y que la situación social pueda contenerse".

Aseguró que las miradas excesivamente teóricas como la de la fuerza gobernante no son exclusivas de los movimientos que se identificas con la derecha y que también las izquierdas pueden estar "alejadas de la realidad", pero más allá de las teorías, planteó que "cuando se gobierna, las cosas son distintas" y criticó la gestión actual a la que caracterizó como signada por "un dogmatismo teórico muy fuerte" por parte del Poder Ejecutivo Nacional, "en esta ambición de refundar el país, aunque en lo económico es un ajuste ortodoxo y clásico".

Larroque rescató también las reacciones "de cada sector para expresar su disconformidad, como la CGT convocando a un paro, los movimientos sociales, una parte de los gobernadores, y los movimientos de multisectoriales en los distritos" y aseguró que las diferencias al interior del peronismo actualmente son secundarias: "venimos de una derrota muy dura, en la que tuvo que ver el nivel de beligerancia o confrontación interna", dijo y agregó que las disputas internas del espacio hicieron que la sociedad se sintiera huérfana, "lejana o abandonada por esa fuerza política que tiene como elemento central la representatividad del pueblo, que es el peronismo". Por último señaló que es clave "estar a la altura de las circunstancias, que nadie se sienta excluido, que nos escuchemos, que no impugnemos. No sobra nadie. Debemos ser amplios, prudentes e inteligentes cuando se enfrenta un fenómeno de estas dimensiones".