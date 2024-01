Desde que comenzó el debate de la ley ómnibus en Diputados se sucedieron todo tipo de cruces, con insultos y chicanas variopintos, entre representantes del Gobierno nacional y los legisladores de distintos partidos. Sin embargo, el clima "acalorado" trascendió el espacio de la Cámara Baja y tuvo sus réplicas en las redes sociales. Uno de los últimos cruces se dio entre Joaquín Benegas Lynch, hermano de Alberto "Bertie" Benegas Lynch y también dirigente de La Libertad Avanza (LLA), y Juan Grabois, quien salió en defensa de la diputada de Unión por la Patria, Natalia Zaracho.



Sucede que, durante su intervención, la diputada de UxP reclamó por el poco tiempo que tuvieron para leer la cantidad de leyes contenidas en el megaproyecto enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. Su comentario fue replicado en las redes sociales por seguidores libertarios, que la acusaron de "no hacer su laburo".



"'No tuvimos tiempo de leer todo' Señora diputada Zaracho, tuvo 14 días para leer 400 páginas. Es una vergüenza. Le pagamos EXCLUSIVAMENTE para eso. Su única responsabilidad era LEERLO. Si leía solamente 29 páginas por día llegaba. No está capacitada para ocupar una banca", escribió un usuario de la red social X (ex Twitter).

Lo que podía haber sido un simple comentario de un internauta incógnito encendió un tenso cruce. Sucede que este posteo fue compartido por el hermano de Alberto Benegas Lynch, quien además agregó su comentario con una crítica a Zaracho: "Como llega a ser diputada esta mujer?? una persona que dice que no tiene tiempo de hacer su laburo. A esto le decimos casta. Tanto talento y capacidad del sector privado suelto y disponible. A los que puedan, deben involucrarse para cambiar la política", escribió.

Esto motivó la respuesta de Grabois, que milita en el mismo espacio que Zaracho, y la defendió al reclamar que efectivamente fueron pocos días para entender la magnitud de cambios que planteó el Poder Ejecutivo, y lo trató de "hipócrita" y de "aporófobo", es decir, discriminar a las personas de clases bajas.

"Pequeño rufián infame, aporófobo e hipócrita: sabés perfectamente que salvo algunos técnicos especializados, nadie leyó en su totalidad los artículos de la ley. Vos no debés entender ni un 10% de la ensalada rusa que armaron", comenzó su descargo el dirigente social, también por la misma red social.

"Natalia (Zaracho) es sincera y lo dice, mientras se expresa sobre los temas que sí conoce. Tiene una sabiduría y una bondad que le hace bien a la democracia. Algo que los pituquitos como vos nunca van a entender", agregó.

"Es elocuente que llames casta a una diputada que vive humildemente en un barrio popular y trabaja desde los nueve años para ganarse el pan, que conoce lo que es la vida del pueblo y no habla desde la soberbia del doble apellido. Eso es la casta para ustedes: los trabajadores y los humildes. La gente de bien son los Benegas-Lynch, Bullrich Luro de Puyredón y Etchevehere. Además de mal tipo, sos un aristócrata de cotillón. Que te mejores. A Nati no le llegás a los talones", concluyó.

En tanto, este jueves, Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, se hizo eco de lo ocurrido y le exigió al hermano de Bertie Benegas Lynch que se disculpe con la diputada Natalia Zaracho.

Martinez calificó lo sucedido como "una falta de educación absoluta" y consideró que la diputada "merece por parte de un hombre de bien una sincera disculpa pública".