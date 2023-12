Juan Grabois confirmó a través de sus redes sociales el procesamiento a Marco Antonio Chediek, empresario y militante de La Libertad Avanza, quien había realizado amenazas contra él y otros dirigentes sociales y sindicalistas.

Tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales, Marco Antonio Chediek, empresario de la construcción y militante de La Libertad Avanza, amenazó por redes sociales a dirigentes como Grabois, Pablo Moyano, Pérsico, Baradel y el Pollo Sobrero. Aunque hizo foco especialmente en el dirigente del Frente Patria Grande.





Las amenazas de Chediek a Grabois

"Para Grabois, Moyano, Pérsico todavía no saltó, Baradel, Pollo Sobrero, los hago responsables a ustedes de lo que pueda llegar a pasar con sus militantes en la marcha que están programando hacer. Van a ser responsables de cualquier acción que pueda pasar en consecuencia a lo que ustedes quieren hacer", advirtió en referencia a las manifestaciones contra el feroz ajuste y la quita de derechos que propone de manera inconstitucional Milei.

"Ustedes buscan, ustedes encuentran. Así que vos Grabois, como sos el primero que saltó en hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. Sos vos el responsable. No sé cómo vas a poder caminar por la 9 de Julio, te puede llover de todo, de todo, y vos sabés bien de qué hablo", amenazó Chediek hace algunas semanas.

"Y la gente que te va a seguir, ojo al piojo, los va a meter en un gran quilombo Grabois. Vayan si quieren, aguantense la que vengan. ¿Querés tomarlo como una amenaza? Tomalo. No jodas con los milicos, te lo dijimos, te lo vengo diciendo en varios videos, no jodas con los milicos, no tenemos nada que perder. Ustedes tienen mucho más que perder, la gente que te sigue tiene mucho más que perder, tiene familia, tiene todo", agregó. Chediek se recibió de técnico mecánico de aviación en la Escuela Nacional Técnica N° 1 de la Fuerza Aérea en El Palomar

"Fijate lo que le pasó a (Evo) Morales, lo quisieron linchar. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado. Ni la Policía va a poder pararnos, cuántos pueden ser, 5, 10 mil policías, no van a poder parar a la gente. Y no van a reprimir, van a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder, lo que tenga que pasar, pasará. Estás notificado, hacé lo que vos quieras. Pero tené el pasaje reservado por las dudas. Llevá varios matafuegos, viste que siempre se prende fuego todo. Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma", cerró su amenazante mensaje, el cual subió a Tiktok.

Qué dijo Grabois sobre la imputación

"El que las hace las paga", comenzó Grabois su mensaje, en alusión al slogan de la ministra de Seguridad Patricia Bullirch. "Nuestro equipo de abogados tiene varios expedientes más en curso por hechos similares. No les vamos a dejar pasar una. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada —parafraseando al Presidente—.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió procesar sin prisión preventiva a Chediek "por encontrarlo prima facie —a primera vista— responsable de los delitos de amenazas en concurso ideal con el delito de incitación a la violencia colectiva". Además, se le realizó un embargo por $600.000.

"Quienes necesiten asistencia jurídica en este tipo de casos de violencia política nos pueden escribir a [email protected]", cerró su mensaje Grabois. El dirigente es uno de los precursores de ese recurso para asesorar a las víctimas de violencia política, un flagelo que ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo tras la irrupción de la ultraderecha reaccionaria.

