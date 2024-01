El médico que era buscado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Solveig David Vanini Marchi, fue encontrado hoy muerto en un hotel ubicado en el barrio de Monserrat, informaron fuentes de la fuerza porteña.



La División Búsqueda de Personas de la fuerza porteña logró hallar al médico tras conseguir información en cuanto a su ubicación obtenida por las antenas del servicio de telefonía celular, sus tarjetas bancarias y el relevamiento de cámaras públicas y privadas, indicaron.



El cuerpo de Marchi (34) fue hallado en un hotel ubicado en la calle Alsina al 800 en el barrio porteño de Monserrat, donde el conserje del lugar indicó a la policía la habitación en la que se estaba alojando el médico. Según personal del SAME, que confirmó la muerte, se “trataría de un suicidio”.



Marchi ejercía una suplencia en el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el barrio porteño de Flores. Había sido visto por última vez este martes por sus colegas cuando se retiró de su lugar de trabajo para ir a un cajero automático, pero no volvió.



La denuncia fue realizada por la jefa de Guardia del hospital mencionado a la Comisaría Vecinal 7ª. El martes pasado alrededor de las 21, Marchi, que se encontraba de guardia, avisó que se dirigía al cajero automático, pero sus colegas no volvieron a verlo. La denunciante señaló que, además, los mensajes de WhatsApp no le llegaban.



Interviene en la investigación la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41.