La oposición avanza en el Senado: logró dictámenes de mayoría para el Garrahan y las universidades

La oposición consiguió en el Senado los dictámenes de mayoría de los proyectos que declaran la Emergencia en Pediatría y el Financiamiento Universitario y vuelve a poner contra las cuerdas al gobierno de Javier Milei en el Congreso.

Desde el interbloque peronista de Unión por la Patria no quieren más dilaciones y pujan para que ambas iniciativas que ya tienen media sanción de Diputados lleguen este jueves al recinto de la Cámara alta, junto al rechazo a los decretos presidenciales de desregulación del INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos, y la eliminación de Vialidad y el de la Marina Mercante, que extendía la prohibición del derecho a huelga a casi todos los sectores gremiales industriales y de servicios y que ya fueron rechazados por la Cámara baja.

Necesitará de la definición del resto del arco opositor para conseguir los dos tercios que habiliten esta semana el debate sobre tablas. Sino se consigue ese objetivo, la convocatoria pasaría para la semana próxima.