"No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan", dijo la senadora oficialista Carmen Álvarez Rivero
La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero lo hizo de nuevo. Este martes, la legisladora - aliada del oficialismo - volvió a estar en el centro de la polémica, no por una hazaña en su labor, sino por sus erráticas palabras. Dijo que no creía que "los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados" y hubo un repudio generalizado.
Leé la nota completa
La oposición avanza en el Senado: logró dictámenes de mayoría para el Garrahan y las universidades
La oposición consiguió en el Senado los dictámenes de mayoría de los proyectos que declaran la Emergencia en Pediatría y el Financiamiento Universitario y vuelve a poner contra las cuerdas al gobierno de Javier Milei en el Congreso.
Desde el interbloque peronista de Unión por la Patria no quieren más dilaciones y pujan para que ambas iniciativas que ya tienen media sanción de Diputados lleguen este jueves al recinto de la Cámara alta, junto al rechazo a los decretos presidenciales de desregulación del INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos, y la eliminación de Vialidad y el de la Marina Mercante, que extendía la prohibición del derecho a huelga a casi todos los sectores gremiales industriales y de servicios y que ya fueron rechazados por la Cámara baja.
Necesitará de la definición del resto del arco opositor para conseguir los dos tercios que habiliten esta semana el debate sobre tablas. Sino se consigue ese objetivo, la convocatoria pasaría para la semana próxima.
Leé la nota completa
Diputados: una megasesión en la que la oposición medirá su poder de fuego
La insistencia en la ley Emergencia en Discapacidad es la que más consenso tiene. Se anticipa un final abierto para el aumento a los jubilados, mientras que la moratoria tiene pocas chances de prosperar. Llaryora adelantó que sus legisladores votarán contra el Gobierno. De Loredo y los radicales con peluca, la clave.
Leé la nota completa
Vigilia frente a la Rosada por la Emergencia en Discapacidad
Entre los paraguas para protegerse de la lluvia y las velas para encender el reclamo, decenas de personas con discapacidad, familiares y trabajadores de las instituciones del sector se hicieron presentes en la vigilia realizada en Plaza de Mayo, para exigir la reversión en la Cámara de Diputados del veto el presidente Javier Milei contra la ley de emergencia en discapacidad.
De la convocatoria impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad participaron diversas organizaciones y también gente de a pie que se acercó para expresar su apoyo a la lucha contra la motosierra libertaria. "Estamos sufriendo mucho las familias que tenemos hijos con discapacidad", dijo a Página/12 Débora Ferrilli, presidenta de la asociación civil Unidos por la Alegría.