El DT de Rosario Central, Miguel Angel Russo, aseguró que el club se encuentra "en condiciones" para recibir a Angel Di María, aunque remarcó que la decisión será del propio futbolista campeón del mundo.



"Yo no me arriesgo a decir si vuelve o no: el pensamiento es de él. Lo nuestro es tener un club que esté en condiciones para tener a Di María, y lo está", manifestó Russo en declaraciones a DSports Radio y remarcó: "El club está en condiciones, no sólo porque es campeón (de la Copa de la Liga 2023). Tiene orden, buen manejo, ha mejorado canchas de entrenamiento y las instalaciones, como corresponde".

Di María, cerca de cumplir 36 años, quedará libre en junio del Benfica de Portugal -no renovaría- y en Rosario se ilusionan con un posible regreso al club que lo formó y del que se despidió en 2017 tras 39 partidos jugados y seis goles marcados. Más teniendo en cuenta su anunciado retiro de la Selección (post Copa América) y que, por el momento, las cosas en Portugal no resultaron como esperaba: eliminados en primera fase de la Champions League y segundos en la liga local, aunque dando pelea. De todos modos, el rendimiento de Fideo viene siendo bueno: nueve goles y tres asistencias en 23 encuentros.

Por otra parte, Russo se refirió al interés por repatriar al mediocampista de Boca, Guillermo "Pol" Fernández. "Hablé con Román (Riquelme) para fin de año, pero se dicen muchas cosas. Lo tuve de chiquito y en Boca, no puedo afirmar si lo vamos a pedir o no. Buscamos que conozcan a Central y sepan lo que significa", cerró.

A dos semanas del comienzo de la Copa de la Liga, Central sigue trabajando en poder plasmar un equipo competitivo para el torneo local y la Libertadores. El club ya concretó el retorno del volante Maurio Martínez (libre desde Liga de Quito), a la vez que cerró las incorporaciones del central Agustín Bravo (desde Atlético Rafaela) y el cinco Franco Ibarra (a préstamo desde Atlanta de EEUU).

En tanto, todavía se dirime la continuidad del colombiano Jaminton Campaz, a quien le compraron el 50% del pase a Gremio de Brasil, pero igual podría emigrar.