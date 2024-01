Elton John está vendiendo gran parte de los objetos que atesora en su departamento de Atlanta. Y lo hará a través de una serie de subastas en Christie's a partir del 21 de febrero bajo el nombre "The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road". Los objetos estarán exhibidos en la sede de Nueva York de la casa de subastas desde el 9 de febrero.

Desde obras de Andy Warhol a fotógrafos como Robert Mapplethorpe, pasando por un corazón de zafiro azul hasta sus icónicas gafas o el piano de cola Yamaha que usó para algunas presentaciones, se espera que los artículos recauden un estimado de 10 millones de dólares.

Uno de los objetos más caros es una pintura de Banksy de 2017 de un hombre enmascarado arrojando un ramo de flores, obtenida directamente del artista anónimo. Es probable que el precio de venta ascienda al millón y medio de dólares.

Un coleccionista serio

En la residencia de Peachtree Road la leyenda del pop y autor de "Rocket Man" se convirtió en un "coleccionista serio" de arte y objetos exuberantes, señala el comunicado de Christie's. En la ciudad en la que vivió tres décadas, el músico empezó una colección desde cero "luego de haber vaciado por completo su casa principal de Windsor y vendido todo su contenido", cuenta su esposo, el cineasta británico canadiense David Furnish.

"He vivido aquí 30 años y me ha encantado cada minuto", había expresado durante su última actuación en Georgia, en septiembre de 2023, el autor de éxitos como "Tiny Dancer" y "Bennie And The Jets", seis veces ganador del Grammy. Retirado de las giras poco después y en busca de una "residencia en el sur de Estados Unidos" el músico deja el "oasis" de Atlanta que representó el dúplex de uno 230 metros cuadrados repletos de obras, a los que sumó otras unidades habitacionales del complejo edilicio, superando los 1.200 metros cuadrados, cerrando así un "capítulo mágico de su vida" que "es agridulce", dice Furnish, porque "hay un pedacito del alma de Elton en cada una de las piezas".



Entre las obras a ser subastadas se encuentran "Desnudo masculino" (1987), del artista pop Andy Warhol, compuesta por cuatro fotografías iguales cosidas entre sí con un valor estimado entre 30 mil y 50 mil dólares; mismo monto que ostenta un piano de cola Yamaha de 1992 o la fotografía "Smoke" (1958) tomada por William Klein para la revista de moda parisina Vogue.



Otras piezas son botas plateadas de cuero y plataforma con las letras E y J en rojo, anteojos de sol y un Rolex "Leopard" de oro con 48 diamantes y 36 zafiros naranjas, o coloridas sillas europeas del siglo XIX.





Obras de Warhol y fotos de Mapplethorpe

También se subastará un disfraz del siglo XVIII concebido por la galardonada diseñadora Sandy Powell para cumpleaños número 47 del músico. Uno de los lotes también incluye camisas de seda de Versace -de quien fue amigo-, objetos de vidrio y una de las mayores colecciones privadas de fotografía del mundo.





El lote más elevado es el tríptico "Flower Thrower Triptych" (2010) de Banksy,seguida por una obra de Keith Haring (1958-1990) realizada en 1982 entre 300 mil y 500 mil dólares.



Entre las fotografías destacan, de Robert Mapplethorpe (1946-1989), "Uvas" (1985), con un estimado entre 50 mil y 70 mil dólares, y la impactante "Nastassja Kinski y la serpiente" (1981), de Richard Avedon, con un estimado entre 60 mil y 80 mil dólares, que fuera donada por el estudio del fotógrafo a la Elton John Aids Foundation en mayo de 1996, reportó el diario ABC.

Otras son de Irving Penn y Herb Ritts o la provocadora "Two Heads", de Ryan McGinley, con una serpiente enroscada en los genitales de un hombre, destaca la casa de subastas.

También vende su Bentley Continental descapotable negro de 1990 en el que paseaba por la ciudad.