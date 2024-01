El gobierno nacional que conduce Javier Milei anunció la suspensión de la asignación de horas extraordinarias. En materia educativa, la quinta hora fue impuesta por el gobierno de Alberto Fernández para alargar las clases luego de la catástrofe sanitaria que ocasionó la pandemia. El objetivo era alcanzar los 38 días extra de clases por año. A raíz de ello, los maestros bonaerenses se pusieron en alerta por la potencial suspensión del convenio firmado en aquel entonces.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires mantienen disputas cotidianas. Como consecuencia de las medidas económicas que tomó el ministro de Economía Luis Caputo y la inflación galopante, los gremios bonaerenses pidieron reabrir la paritaria de diciembre 2023, que quedó obsoleta tras el alza de precios del último mes del año.

María Laura Torre es secretaria general adjunta del Suteba, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. En diálogo con BuenosAires/12, la docente analiza el contexto educativo que se avizora con la presidencia de Javier Milei.



--¿Qué ocurre con la educación a partir de la ley ómnibus?



--La ley ómnibus, en algunos casos, atrasa 200 años en materia educativa, y en otros nos lleva al siglo pasado. Desfinanciar la educación es no poder pensar en términos de futuro. Lamentablemente imagino la escuela como el bastión de resistencia que supo ser, donde terminaremos, en vez de discutir la quinta hora, reclamando que amplíen los cupos para que los chicos vengan a comer. Eso es retroceder demasiado.

--La quita de la quinta hora fue de las cosas que más preocupación causó entre los docentes.

--No ha llegado a la provincia de Buenos Aires la concreción de que el gobierno no pagará la quinta hora, que es algo que se acordó y se firmó entre el gobierno nacional y todas las provincias, así que por ahora no está efectivizado. La quinta hora tiene dos debates, que en PBA estamos profundizando, en principio porque nadie puede estar en desacuerdo con que los alumnos tengan una hora más de clases, ya que si cuatro horas son buenas cinco son mejores. Pero sí queríamos discutir las condiciones laborales donde esa quinta hora sí se da.

--¿Hay escuelas donde no se dicta la quinta hora? ¿Por qué?

--Claro, no todas las escuelas tienen quinta hora. En algunos casos porque no se podía por la situación de infraestructura. En otros porque la propia comunidad y el equipo docente lo habían pospuesto, porque implica una movida de horarios a nivel familiar pero también para la propia escuela. El tema es que estábamos encaminados en el debate, pero en ningún momento era pensar en sacarle "porque no hay plata". Nosotros pensamos en cómo hacerla mejor. Si esto sucede, el Presidente Milei, la ministra Sandra Petovello o quien sea le tendrán que explicar a la comunidad argentina por qué la sacarían, que es un tema de ajuste evidentemente.

--¿Cómo impactaría económicamente en el docente?

--Si nos guiamos por la última paritaria de noviembre, el maestro que recién comienza y que no tiene antigüedad, con la jornada de cuatro horas su salario inicial es de 265 mil pesos, mientras que con la quinta hora llega a 328 mil pesos.

--El contexto económico tampoco era favorable antes de diciembre ¿Qué cambió con Milei?

--La gravedad del caso es que desde el gobierno no están confirmando otras cuestiones, que tienen que ver con el desfinanciamiento. El título que puso el presidente electo, de "no hay plata", es que no hay plata para educación, salud ni para los trabajadores y trabajadoras, pero sí hay plata para otros sectores que tienen que ver con lo que se discute en la ley ómnibus y dentro del DNU. Es una sensación rara porque no veníamos de Disneylandia, estábamos viviendo un proceso muy complejo por la inflación, pero en la PBA teníamos paritarias cada dos meses porque había un esfuerzo muy grande del gobierno y de los sindicatos para lograr acuerdos que nos ponían un poquito arriba de la inflación. Hoy no hay perspectiva, no tenemos previsibilidad. Si Milei dice "si la inflación es de un 30 por ciento hay que aplaudir", pero ya es una catástrofe un 25 por ciento. Veníamos de una inflación alta, pero no habíamos superado esos niveles.

--Además de expresarse en desacuerdo con las medidas planteadas por el presidente ¿Qué hace Suteba en la práctica?

--Lo primero que estamos haciendo es profundizar en la unidad de todo el Frente Unidad Docente Bonaerense. Hemos vivido recortes, quizás no tan salvajes como lo que se espera con la ley ómnibus, pero si salvajes en el gobierno de Vidal. Estuvimos dos años y medio sin aumento y sin paritarias, y uno de esos cuatro años lo vivimos con un ajuste muy grande, que incluso provocó el cierre de las escuelas.

--¿Y con el resto de las personas que integran la comunidad educativa?

--Esa es la otra parte, tener un debate de unidad con toda la comunidad educativa. La conectividad, las computadoras, los libros, y la quinta hora no son algo que sólo le sirve a los maestros, es beneficioso para toda la escuela. Los padres y las familias tienen que apropiarse de las conquistas y después defender todo lo que los chicos tienen día a día. Hoy en día un libro de primaria está arriba de diez mil pesos, imaginate si las escuelas no recibirían libros de Provincia y de Nación.

--¿Cómo se encuentra la infraestructura escolar a nivel provincial?

--El gobierno de María Eugenia Vidal terminó su gestión cerrando escuelas y frenando la construcción de jardines de infantes. El gobierno de Axel Kicillof, al finalizar su gestión, creó 220 escuelas nuevas y remodeló muchos establecimientos, sin embargo falta todavía.

--¿Corre riesgo la presencialidad?

--Tenemos sectores del conurbano bonaerense y muy pocos de interior donde cuesta terminar de resolver la obligatoriedad de toda la escuela. Para garantizar la obligatoriedad del jardín y todos los años siguientes, el gobierno nacional ponía mucha plata en educación, sobre todo en PBA, que es la provincia que menos recibe de coparticipación. Es una de las cosas más graves, porque el gobierno nacional de turno quiere poner que a partir delos nueve años no exista la obligatoriedad de la presencialidad, y que los alumnos puedan cursar de manera virtual para finalizar la escuela primaria, lo que alejaría las inversiones del Estado.

--¿Cómo analiza la situación de aquí en adelante?

--La situación la vemos preocupados y ocupados. Muchos compañeros acortaron las vacaciones, somos un sector que tiene salario y estabilidad laboral, pero el gobierno incluso quiere avanzar sobre nuestra jubilación, como dice la ley ómnibus. Entiendo que el que gobierna lo hace porque transitó todos los tramos democráticos que tiene nuestro país, pero cuando escucho a los que dicen "déjenlo gobernar", yo digo "déjennos vivir". Déjennos pensar que va a pasar el mes que viene con la luz y con el gas. Déjennos pensar que va a pasar con el salario. Déjennos vivir.