Convocada por la CGT regional Tuyu, la CTA regional, el Pj, la multisectorial de Villa Gesell, y encabezada por el intendente municipal Gustavo Barrera se realizó una marcha por la Avenida 3 de esa ciudad balnearia una multitudinaria marcha de más de 2500 personas, entre ellas un gesellino por adopción, el ex diputado y laboralista Héctor Recalde.

Bajo el lema "La Patria no se vende - No a la quita de derechos" y con la bandera argentina como estandarte la multitud se dirigió desde la Avenida Buenos Aires para concluir en la puerta del Banco Nación (Avenida 3 y 108), donde los trabajadores bancarios, acompañados por el intendente desplegaron toda su carteleria que indicaba "El Nación no se vende".

Anteriormente en la Araucaria que se encuentra en centro de la Avenida, los representantes de las centrales obreras y el intendente dirigieron unas palabras a la multitud. Marcaron claramente el rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus del Presidente Javier Milei.

Es la tercera marcha que se realiza en Villa Gesell, y los organizadores dijeron que ya se están preparando para acompañar la movilización del 24 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.